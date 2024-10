Planes de Donald Trump son incluso más extremos que el Proyecto 2025, según CAP

Un nuevo informe del Center for American Progress Action Fund dado a conocer el jueves muestra que, a pesar de los esfuerzos de Donald Trump y el senador J.D. Vance por distanciarse del Proyecto 2025, realmente están preparándose para sobrepasar las propuestas del manual de la extrema derecha para cambiar el gobierno de Estados Unidos.

De hecho, las propuestas y declaraciones políticas de Trump y Vance en la campaña electoral son con frecuencia incluso más radicales que las contenidas en el Proyecto 2025.

En materia de democracia, educación, impuestos, derechos de los trabajadores y el sistema de pesos y contrapesos de Estados Unidos, la visión de Trump para el futuro si resulta electo en 2024 con frecuencia va más allá de lo que se expone en el Proyecto 2025.

Esos planes ponen en riesgo extremo las libertades y los derechos de los estadounidenses.

El informe detalla cinco ejemplos de políticas extremas que Trump y Vance respaldan y pondrán en efecto si resultan electos:

Democracia

El Proyecto 2025 presenta un plan para consolidar el poder en la presidencia destruyendo el sistema de pesos y contrapesos, pero las propuestas de Trump van más allá.

Sus planes utilizarían al gobierno para perseguir a cualquiera con quien no esté de acuerdo, suprimir el voto y cambiar las reglas electorales, y convertir en chivos expiatorios a las comunidades vulnerables para fomentar la división, todas políticas características de regímenes autoritarios como los de Viktor Orbán en Hungría, Vladimir Putin en Rusia y Adolf Hitler en Alemania.

Eludir al Congreso para consolidar el poder

La visión radical del Proyecto 2025 se basa en una interpretación extrema de una teoría jurídica conservadora llamada “teoría del ejecutivo unitario”. Esta teoría considera ilegítima la libertad de las agencias independientes como la Reserva Federal respecto de la Casa Blanca y las pondría bajo el control directo del presidente.

Las propuestas de Trump irían aún más lejos. Trump promete utilizar ilegalmente el embargo (un proceso en el que el poder ejecutivo se niega a gastar dinero de la forma en que el Congreso lo asigna) para desafiar aún más la autoridad del Congreso.

Educación y salud públicas

El Proyecto 2025 exige reformas drásticas que dañarían significativamente la educación en Estados Unidos.

Una vez más, Trump ha ido aún más lejos en los últimos meses, diciendo que recortaría la financiación federal para las escuelas públicas que tienen requisitos de vacunación.

El plan de Trump dejaría a los distritos escolares públicos locales con una elección imposible: perder toda la financiación federal, que en algunos casos puede representar casi el 20% de su presupuesto de educación, o eliminar los requisitos de vacunación y ver olas de enfermedades y posiblemente recuperar enfermedades eliminadas como el sarampión o la polio.

Impuestos

El Proyecto 2025 propone políticas fiscales radicales, como la reducción del tipo impositivo corporativo al 18%, y también pretende sustituir los impuestos individuales y corporativos por impuestos al consumo fijos y a largo plazo.

Trump, por su parte, ha ido más allá, diciendo que quiere reducir el tipo impositivo corporativo al 15%, lo que supone un recorte de impuestos de unos $50,000 millones de dólares para las empresas de la lista Fortune 100. Si instituyera un impuesto del 20% a los bienes importados, como ha sugerido que podría hacer, le costaría a la familia estadounidense típica casi $4,000 dólares al año.

Los trabajadores y el movimiento obrero

El Proyecto 2025 socavaría el derecho a formar y afiliarse a sindicatos, debilitaría el poder de negociación colectiva y dificultaría a los trabajadores luchar por mejores salarios, beneficios y condiciones laborales.

Sin embargo, el desdén de Trump por el movimiento obrero va más allá de lo que se describe en el Proyecto 2025. Recientemente elogió a Elon Musk por sus posturas antisindicales, ha abogado por el despido de los empleados en huelga, lo que es una violación de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, y se jacta repetidamente de retener el pago de las horas extras ganadas a sus empleados.

“El Proyecto 2025 es un manual autoritario de extrema derecha que eliminaría derechos fundamentales y promulgaría una agenda que perjudicaría a todos los estadounidenses. Pero Donald Trump, JD Vance y los republicanos partidarios de MAGA han redoblado la apuesta por las políticas del manual, o en varios casos han ido incluso más allá de lo que exige el Proyecto 2025”, dijo Kelly McCoy, directora senior de comunicaciones de difusión en CAP Action y coautora del informe.

“Estos planes de políticas ponen en riesgo extremo las libertades y los derechos que el pueblo estadounidense aprecia”, advirtió McCoy en un comunicado de prensa.

Puede leer el informe completo en inglés aquí: “5 Ways Donald Trump’s Plans Are Even More Extreme Than Project 2025” by Kelly McCoy and Will Ragland

El Center for American Progress Action Fund es una organización de defensa hermana del Center for American Progress.

El Center for American Progress es un instituto de políticas independiente y no partidista que se dedica a mejorar las vidas de todos los estadounidenses.

