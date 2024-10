Un hombre de Arizona guardó el cadáver de su padre en un congelador de su patio durante 4 años

Un hombre de Arizona fue acusado de guardar a su padre muerto en un congelador del patio trasero durante cuatro años.

Joseph Daniel Hill Jr., de 51 años, fue arrestado por cargos de no informar una muerte y ocultar un cadáver después de que se descubriera que había mantenido a su padre en un congelador en la parte trasera de una casa en Tempe, Arizona, según la policía.

La casa donde se encontró el cuerpo pertenecía al padre de Hill, Joseph Hill Sr., y también es la casa donde el acusado creció, informaron medios como CNN, CBS5 y Fox10 Phoenix.

El congelador había estado en el patio trasero entre cuatro y seis meses sin electricidad, agregaron los medios.

Hill supuestamente le dijo a la policía que su padre murió en la casa hace cuatro años. Agregó que no informó su muerte porque no quería perder su casa, ya que su nombre no figuraba en las escrituras de propiedad.

Según documentos judiciales consultados por CNN, la policía visitó inicialmente la casa el 22 de octubre después de recibir un aviso de que Hill ocultaba un cuerpo en el congelador. Durante su visita, el acusado les impidió inspeccionar la propiedad, afirmando que su padre murió hace cuatro años en Oregon.

Los detectives se hicieron cargo del caso y no encontraron ningún registro de la muerte de Hill Sr. Sin embargo, descubrieron que sus beneficios de la Seguridad Social se habían cobrado hasta marzo de 2023.

Cuando los detectives regresaron con una orden de registro a la casa, la “conducta de Hill comenzó a cambiar”, e incluso les dijo que “iba a haber algo en el congelador”.

Intentó enterrarlo en el desierto

Los detectives encontraron el cuerpo en estado esquelético con una “gran cantidad de materia biológica”. Estaba envuelto en varias capas de cinta adhesiva, plástico transparente, sábanas, dos mantas y una lona en el congelador, según afirmó la policía.

De acuerdo con los documentos judiciales, Hill le dijo a la policía que compró el congelador el día después de la muerte de su padre, ya que planeaba enterrarlo en un terreno que había comprado en Strawberry, Arizona.

Pero sus planes cambiaron después de que se produjo un incendio en la propiedad y se quedó sin electricidad, lo que lo obligó a regresar con su padre a Tempe.

Hill afirmó a la policía que había intentado enterrar a su padre en el desierto después de eso, pero que “siempre había gente allí”.

Los vecinos le dijeron a FOX 10 que recuerdan haber visto por última vez al padre de Hill en mal estado de salud hace casi cuatro años. También dijeron que Hill creció en la casa, aunque a menudo se mantuvo reservado.

Se fijó una fianza de 25,000 dólares para la liberación de Hill, quien debe acudir a una audiencia preliminar el 4 de noviembre.

