Campaña de Harris lanzó nuevo anuncio en español sobre deportaciones masivas de Trump

“Políticas Crueles”, un nuevo anuncio en español lanzado esta semana por la campaña de Kamala Harris y Tim Walz destaca la cruel política de separación de familias de Trump y sus planes de deportar a millones de personas.

El anuncio se emitirá en la televisión en español en Arizona y Nevada hasta el día de las elecciones, para compartir con los votantes latinos lo que realmente es el plan de deportaciones masivas que Donald Trump realizará si es reelecto.

“Hemos visto titulares que afirman que la mayoría de los estadounidenses, incluida una parte sustancial o incluso la mayoría de los latinos, apoyan las deportaciones masivas”, escribió Michael Podhorzer, miembro senior del Center for American Progress, en un artículo de opinión publicado en MSNBC.

Podhorzer cuestiona cómo las encuestas pueden estar dando resultados erróneos cuando se trata de encuestar a votantes respecto a las deportaciones masivas que Trump ha prometido, y destaca que por la forma en que se realizan estas encuestas, muchos encuestados responden que apoyan las deportaciones masivas porque “presumen que Trump sólo deportará a las personas que hayan cruzado recientemente. Pero sus opiniones cambian rápidamente una vez que se dan cuenta de que Trump puede y va a atrapar a los no ciudadanos, documentados o no, que han vivido aquí durante décadas”.

“Estos titulares son el resultado de lo que yo llamo ‘poll-washing’ (lavado de caras en las encuestas): usar las encuestas para “revelar” el apoyo popular a algo que los encuestadores no entienden del todo”, destaca Podhorzer.

Y subraya: “En los grupos de discusión del Research Collaborative, a menudo vemos que los latinos abiertos a votar por Trump no se dan cuenta de que sus planes de deportación podrían atrapar a sus propios amigos o familiares. Suponen que sólo deportará a las personas que hayan cruzado recientemente. Pero sus opiniones cambian rápidamente una vez que se dan cuenta de que Trump puede y va a atrapar a los no ciudadanos, documentados o no, que han vivido aquí durante décadas”.

Los planes de Trump incluyen a cualquier inmigrante

Uno de esos planes ya anunciados por Trump es la ‘Operación Aurora’ anunciada por Donald Trump el 11 de octubre en esa ciudad de Colorado, en la que dijo que usará la Ley de Enemigos Extranjeros para hacer deportaciones masivas si es reelecto en las elecciones de 2024.

Trump amenazó de nuevo con llevar a cabo “la mayor deportación en la historia de este país” si resultase electo, sin hacer distinción entre inmigrantes legales o indocumentados, y apelando al uso del ejército para cumplir con ese propósito y detener la invasión de inmigrantes en Estados Unidos.

El uso de la palabra “invasión” es clave porque la Ley de Enemigos Extranjeros, nacida tras la Guerra de Independencia para luchar contra el espionaje y los sabotajes británicos, y usada por primera vez en la guerra de 1812, solo es aplicable en casos de “guerra declarada”, invasión o “incursión predatoria” en territorio estadounidense.

