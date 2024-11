Denuncian a ciudadano chino por haber logrado votar ilegalmente en un estado demócrata

Después de que el periódico Detroit News dio a conocer que un ciudadano chino había votado ilegalmente en Michigan, los fiscales de Michigan presentaron una denuncia referente a un presunto fraude electoral y perjurio cometido por un extranjero que estudia en la Universidad de Michigan.

Sin revelar el nombre de sujeto acusado trascendió que se trata de un estudiante de 19 años, quien sólo presentando su credencial de estudiante logró que le entregaran un formulario de registro de votante anticipado mediante el cual ejercer un derecho que no le corresponde por ser extranjero.

Sin embargo, después de haber sufragado, al parecer el sujeto que vive en Ann Arbor, se dio cuenta de que su error podría costarle ser deportado y exigía que le devolvieran la boleta, lo cual no está permitido y su voto contará.

Ante la gravedad del incidente, Jocelyn Benson, secretaria de estado de Michigan; y Eli Savit, fiscal del condado de Washtenaw, emitieron un comunicado donde conjuntamente aseguran que se trata de un incidente aislado y no cómo tratan de hacerlo ver los republicanos que respaldan a Donald Trump al señalar que quizá podría tratarse de una estrategia mayor orientada a generar votos ilegales en favor de Kamala Harris.

“Las investigaciones en varios estados y en todo el país no han encontrado evidencia de que un gran número de no ciudadanos se registren para votar. Es aún menos común que un no ciudadano emita su voto. Cuando sucede, lo tomamos muy en serio.

Cualquier no ciudadano que intente votar fraudulentamente en Michigan se expondrá a un gran riesgo y será procesado con todo el peso de la ley”, indica la misiva.

Los republicanos aseguran que se presentarán más casos de extranjeros presentándose a votar sin estar facultados para ello. (Crédito: Stephanie Scarbrough / AP)

Mientras tanto, Dana Nessel, fiscal general de Michigan, anunció que su oficina ha iniciado una “investigación paralela independiente” para esclarecer el incidente.

Por su parte, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, le solicitó a las autoridades estadounidenses llevar acabo una investigación justa sobre el extraño proceder de su compatriota.

“El gobierno chino siempre ha exigido a los ciudadanos chinos en el extranjero que respeten las leyes y regulaciones locales y no participen en ningún tipo de actividad ilegal.

Pedimos a Estados Unidos que investigue de manera justa y de acuerdo con la ley, maneje adecuadamente el caso relevante y proteja eficazmente los derechos e intereses legítimos del ciudadano chino involucrado”, señaló en un comunicado.

Sigue leyendo:

• Mike Johnson confirma que Trump y republicanos terminarían con seguro médico que beneficia a latinos

• Pacientes tendrán que informar su estatus migratorio en hospitales de Texas

• Mexicano muere en un controvertido centro de detención de inmigrantes en Washington