La Opinión Hoy: ¿Qué país recibirá el próximo presidente de EE.UU.?

La contienda electoral de este 2024 en los Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump probablemente pasará la historia como la más enconada y radicalizada de la historia lo cual ha dividido a esta nación de una manera que no se veía en muchos años.

¿Cuál es el país que encontrará a quien resulte vencedor en los comicios del próximo martes 5 de noviembre?

¿Cuál deberá de ser su plan de gobierno particularmente para las primeras semanas y meses en la presidencia?

Jesús García, Editor de Política en Inmigración de nuestro diario nos compartió su visión sobre este tema en el podcast en La Opinión hoy.

“Estamos viendo una época muy compleja porque evidentemente esa división no viene como desde abajo, por así decirlo, no son grupos que están creciendo para defensa de derechos civiles en particular sino es una división generada en gran parte pues por líderes de los partidos en los Estados Unidos, lo cual hace algo completamente distinto y particularmente en lo que representa la figura del expresidente Donald Trump”, dijo Jesús García.

Agregó que “las autoridades del Departamento de Justicia tiene una alerta establecida, ya está el proceso electoral anticipado, la gente está participando ya tanto en casillas especiales, que pueden ir en persona, como lo que están haciendo también por correo, pero si hay una alerta y no se espera que incluso los resultados se den a conocer justamente porque se quiere estar seguro de quién realmente puede ganar, porque hay que recordar que estamos enfrentado también una elección súper cerrada en las encuestas donde lo están manifestando tanto las encuestas nacionales, como aquellas que se están realizando en los estados considerados bisagra o clave, como les llamamos, donde son siete estados que se pelean 93 votos del colegio electoral, donde el voto latino decisivo pero es tan cerrados incluso en esos estados que bueno evidentemente no llamarán a un ganador hasta que estén bien firme con el conteo digamos del mayor porcentaje de votos positivos“.

