Olivia Rodrigo recuerda el día que fue detenida tras ser confundida con una criminal

Olivia Rodrigo ha logrado coronarse como una de las cantantes de la actualidad más queridas por las nuevas generaciones y prueba de ello es el éxito obtenido en su “Guts World Tour”. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la famosa, pues durante su travesía por el mundo le ha tocado recolectar experiencias no tan gratas.

Una de las más recientes consistió en su detención en plena frontera canadiense después de que la confundieran con una criminal, así lo dio a conocer durante su reciente visita al programa “The Tonight Show con Jimmy Fallon”.

De acuerdo con su relato, todo ocurrió mientras intentaba cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y es que antes de completar el proceso, agentes fronterizos solicitaron su presencia para interrogarla sobre sus “antecedentes penales”.

“Estábamos en el control fronterizo, les di mi pasaporte y me dijeron: ‘Está bien, lo que sea’. Tocaron a la puerta y dijeron: ‘Necesitamos a Olivia‘”, contó al famoso presentador. “Me dijo: ‘¿Alguna vez has sido arrestada?’ Yo dije: ‘No, nunca he sido arrestada’. Él dijo: ‘¿Estás segura?’ Yo estaba como autoengañándome. Pensé: ‘Dios mío, tal vez fui arrestada y no lo sabía'”, añadió.

No obstante, el interrogativo habría llegado a su fin cuando uno de los policías se dio cuenta de que se trataba de un error. En realidad, el registro criminal pertenecía a una mujer de nombre Olivia Rodríguez, quien había sido arrestada en múltiples ocasiones y tenía gran parecido físico a la cantante.

“Yo dije: ‘Olivia Rodrigo. R-O-D-R-I-G-O’. Y él dijo: ¿Oh, hay una chica que se parece mucho a ti, tiene tu misma edad y ha sido arrestada varias veces, y su nombre es Olivia Rodriguez’“, dijo para concluir.