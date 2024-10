Olivia Rodrigo reveló que tuvo que ir al hospital tras su caída en el escenario

Tras sufrir una fuerte caída durante uno de sus shows, Olivia Rodrigo reveló que tuvo que ir al hospital. Hace dos semanas, la cantante de “Good 4 u” cayó en un hueco que había sobre el escenario durante un concierto que ofreció en Melbourne, Australia.

En una reciente entrevista en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la cantante de 21 años contó algunos de los detalles de la fuerte caída que sufrió y que la llevó al hospital.

Tras el incidente, la cantante fue trasladada inmediatamente al hospital para descartar que tuviera lesiones graves como una conmoción cerebral. Afortunadamente, Rodrigo no presentó ninguna lesión.

Aunque el momento fue “aterrador” para la cantante, lo que vivió luego en el hospital hizo que la experiencia fuera algo significativo para ella.

“El enfermero que me atendió era filipino y, curiosamente, tenía el mismo nombre que mi abuelo, que falleció hace pocos meses”, contó Olivia. “Fue como, ‘Wow, ese fue él cuidándome, y asegurándose que no me lastimara’”, agregó.

La cantante contó que antes del show en el que sufrió la caída había estado en Filipinas y que tenía muy presentes a sus familiares y su herencia cultural.

“En retrospectiva, fue algo muy hermoso y estoy feliz que ocurriera”, dijo. “Estaba pensando en mi familia, en mis raíces y en mis parientes… Me sentí conmocionada, pero ahora creo que es una historia hermosa”, aseguró.

Esta semana, Olivia Rodrigo lanzó en Netflix el documental de su gira Guts World Tour, que fue grabado durante sus actuaciones finales en el Intuit Dome de Los Ángeles, los días 20 y 21 de agosto.

El documental, dirigido por James Merryman, ofrece una mirada íntima a los fanáticos de la cantante del espectáculo que acompañó su exitoso segundo álbum GUTS.

