Así Chappell Roan confrontó a un fotógrafo y lo llamó ‘grosero’

Chappell Roan se convirtió en el centro de atención durante el estreno de la película ‘Guts World Tour’ de Olivia Rodrigo en Los Ángeles, tras criticar a un fotógrafo que, según ella, había sido “irrespetuoso”en un evento anterior.

A la situación a la que se refería la cantante fue durante la alfombra roja, la cantante se acercó al fotógrafo y le recordó un incidente en una fiesta de los Grammy, donde él, según su relato, le gritó.

A pesar de que el fotógrafo no aparecía en cámara, su respuesta fue igualmente intensa: “Fuiste muy grosera conmigo”. Roan, luciendo un impactante vestido rojo y su característico maquillaje de drag, exigió una disculpa, afirmando que necesitaba ser tratada con respeto. La tensión aumentó hasta que un miembro de su equipo intervino para calmar la situación, aunque la cantante se negó a posar para el fotógrafo en cuestión.

No es la primera vez

Este altercado se suma a otro ocurrido en los MTV Video Music Awards de 2024, donde Roan también tuvo un enfrentamiento con un camarógrafo. En ese evento, expresó que la experiencia de la alfombra roja era abrumadora y que no soportaba que la gritaran.

Roan ha sido abierta sobre sus luchas con la salud mental, revelando que le han diagnosticado depresión severa.

Ha compartido cómo la fama ha cambiado su vida y sus interacciones diarias, haciéndolas más complicadas y cargadas de presión. A pesar de las críticas, muchos de sus seguidores han mostrado comprensión hacia sus desafíos.

Roan y su lucha por la salud mental

A través de su cuenta de Instagram, Roan comunicó a sus 3,4 millones de seguidores que necesitaba “priorizar mi salud”, después de haber hablado abiertamente sobre el “abuso y acoso” que acompaña a la fama.

“Pido disculpas a las personas que han estado esperando verme, pero no podré actuar”, escribió la cantante de “Hot to Go”, explicando que se ha sentido abrumada en las últimas semanas.

Roan destacó la presión que siente en este momento y la necesidad de tomarse unos días para cuidar de sí misma. “Quiero estar presente cuando actúo y dar los mejores espectáculos posibles”, añadió, mostrando su compromiso con su arte y su bienestar.

Este no es el primer momento en que Roan aborda sus problemas de salud mental. En 2022, antes de alcanzar la fama internacional, reveló su diagnóstico de trastorno bipolar 2 en una publicación de Instagram. Compartió que estaba en terapia intensiva y tomando medicamentos mientras lanzaba su sencillo “Naked in Manhattan”. “No hablo mucho de esto, pero me afecta a diario y es una parte muy importante de mi música”, explicó, enfatizando la importancia de discutir la salud mental.

En junio, durante un concierto en Carolina del Norte, Roan interrumpió su actuación para compartir sus sentimientos con el público.

“Me siento un poco mal hoy porque creo que mi carrera va muy rápido y es muy difícil seguir el ritmo”, confesó, generando un ambiente de apoyo entre sus fans, quienes comenzaron a cantar “¡Los amamos!” en respuesta.

Seguir leyendo: