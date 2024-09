A Chappell Roan le diagnosticaron depresión severa después de su ascenso a la fama

En una entrevista para ‘The Guardian’, Chappell Roan confesó que le diagnosticaron depresión severa después de su ascenso a la fama.

“La semana pasada fui a un psiquiatra porque no sabía qué me estaba pasando. Me diagnosticaron una depresión severa, algo que no creía que tuviera porque en realidad no estoy triste”. Chappell Roan – Cantante

“Pero tengo todos los síntomas de alguien que está severamente deprimido”, añadió. Según lo que describió, los síntomas son: falta de concentración, confusión mental y olvidos.

Chappell Roan cree que este diagnóstico viene a raíz de su ascenso a la fama. Ahora, es una superestrella, cuando antes era una artista que canta pop underground.

“Si quiero ir a comprar artículos de segunda mano, tengo que contratar a un guardia de seguridad y prepararme para que esto no sea normal. Ir al parque, hacer pilates, yoga… ¿Cómo puedo hacerlo de forma segura, sin que me acosen ni me acosen?”, reflexionó al respecto.

Honesta sobre la fama

No es la primera vez que la estrella habla de su ascenso a la fama. En sus conciertos, les ha mencionado a sus fans que está teniendo “problemas” para lidiar con toda la atención que está recibiendo.

La artista también criticó a los fanáticos que se acercan a ella de forma irrespetuosa. “No me importa que el abuso y el acoso, el acecho, lo que sea, sea algo normal que se le haga a la gente que es famosa o un poco famosa, lo que sea. No me importa que sea normal”, dijo en un video publicado en TikTok.

También aseguró que muchas celebridades aceptan ese tipo de comportamientos de sus fans, pero que ella haría un esfuerzo para no hacerlo.

Chappell Roan en su concierto en Londres el 19 de septiembre.

Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

“No quiero lo que sea que creas, que tienes derecho a recibir cada vez que ves a una celebridad”, profundizó.

Roan -en la entrevista con The Guardian- enfatizó que ella quiere exigir respeto en todo momento. “Algunas chicas llevan tanto tiempo en esto que ya están acostumbradas, pero yo no soy esa chica. No voy a ser la dulcecita de un hombre que me dice que me calle la boca”.

La estrella se llevó el VMA’s como ‘Mejor Artista Nuevo’, agregó que “Creen que me quejo de mi éxito. Me quejo de que me maltraten”.

El éxito de Roan llegó después de su reconocida canción ‘Good Luck, Babe’. También fue la encargada de abrir la gira de Olivia Rodrigo ‘Guts’, su disco ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’, del 2023, le permitió ser la estrella famosa que es hoy.

