“Trabajo mucho”: Christian Nodal aclara por qué casi no convive con su hija Inti

El nombre del cantante Christian Nodal se mantiene encabezando los titulares por la reciente polémica que surgió tras las declaraciones emitidas por su ex pareja y madre de su hija, Cazzu, con respecto al inicio de su romance con Ángela Aguilar.

Y es en medio de los dimes y diretes sobre una supuesta infidelidad a la rapera argentina que el público cuestiona los pocos avistamientos del exponente de regional mexicano con su hija Inti, tachándolo de irresponsable y hasta de “mal padre”.

Christian Nodal sale en defensa de Ángela Aguilar tras las declaraciones de Cazzu

Harto de las críticas, Nodal usó su cuenta oficial de Instagram para realizar una transmisión en vivo en la que además de dar respuesta a lo dicho por Cazzu, mandó a callar a sus detractores con un contundente mensaje.

“Se han inventado tantas cosas que yo debería estar preso, sin sacar música, en alcohólicos anónimos, que, si me casé por un contrato de mi suegro, que me ando peleando por dinero de mi bebé, y créanme que es bien difícil no compartir con ella el tiempo que quisiera“, comenzó el famoso.

El intérprete de temas como “Botella tras botella” y “Dime cómo quieres” explicó que el tiempo que convive con su pequeña de apenas un año se redujo debido a su apretada agenda laboral y no a otro tipo de motivaciones que se han expresado en redes sociales.

Cazzu da su versión y desmiente a Ángela Aguilar sobre su relación con Nodal

“Yo trabajo mucho, no ando de fiesta los fines de semana. Se complica mucho la situación”, expresó molesto el reconocido cantante de regional mexicano.

Christian Nodal niega las acusaciones de infidelidad

Sin embargo, la convivencia con su hija Inti no fue el único tema que abordó durante su live en Instagram. El actual esposo de Ángela Aguilar desestimó cualquier tipo de infidelidad durante su relación con Cazzu y reiteró que su romance con la hija de Pepe Aguilar comenzó tiempo después de su separación.

“Quería ser real con ustedes, a mí no me representa esa mierda, yo jamás he sido infiel, mi esposa ha sido una mujerona, siempre me ha respetado a mí, a Julieta y mis vínculos, me ha ayudado a asesorarme, a llevar mejor las cosas, a Inti“, sentenció.