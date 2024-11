Harris promete ser una presidenta para todos en los últimos eventos antes de las elecciones

La vicepresidenta Kamala Harris realizó el sábado un mitin en Atlanta, Georgia, con llamados a la unidad y al apoyo de los votantes, a tres días de las elecciones.

Más tarde el sábado, Harris tiene previsto hablar en un acto de campaña en Carolina del Norte, donde el expresidente Donald Trump celebró un mitin también y Harris realizará luego otro evento el domingo para pedir a los votantes que ejerzan su derecho al voto en Michigan.

Harris decidió abordar los últimos días de campaña enfocada en un mensaje optimista y dejar atrás las críticas a su rival republicano, el expresidente Donald Trump, que continuó el sábado repitiendo su mensaje crítico con la inmigración y volvió a sembrar dudas sobre el sistema electoral.

“La vicepresidenta quiere presentar en estos últimos días una visión positiva en contraste con Trump, pero también es importante que en el sprint final presentemos una visión clara sobre hacia dónde queremos llevar al país”, indicaron en una llamada con periodistas varios portavoces de la campaña de Harris.

En Atlanta, capital del estado ‘bisagra’ de Georgia, en el que los dos candidatos están técnicamente empatados en las encuestas, Harris aseguró que se compromete “a buscar puntos en común y soluciones con sentido común a nuestros desafíos”

“No estoy buscando hacerme con tantos políticos, lo que quiero es conseguir progreso. Me comprometo a escuchar a aquellos impactados por mis decisiones. Me comprometo a escuchar a los expertos y a la gente que no está de acuerdo conmigo, al contrario que Donald Trump”, añadió.

La campaña de Harris indicó que, con este contraste frente a Trump y un mensaje positivo, la vicepresidenta quiere hacer un último llamamiento a los votantes indecisos para que el martes acudan a la urnas y den una victoria a los demócratas en los siete estados pendulares en pugna, donde el resultado podría decirse por márgenes muy estrechos.

Harris enfocó la semana pasada su discurso en alertar de que si Trump llega a la Casa Blanca se comportará como un dictador y perseguirá a sus enemigos políticos, algo que hoy repitió, pero sin la misma insistencia. “Yo no creo que la gente que no está de acuerdo conmigo sean mis enemigos. Trump los quiere meter en la cárcel”, apuntó.

Estados Unidos se encuentra a tan solo tres días de unas elecciones muy reñidas y que no permiten avizorar un claro ganador en las encuestas y en las que ambos candidatos han lanzado promesas para mejorar la economía, ayudar a las familias a lidiar con el alto coste de la vida y reforzar las medidas para contener la inmigración irregular.

Trump decidió enfocarse este sábado en pedir el voto en Carolina del Norte, mientras que el presidente Biden hizo campaña por Harris en su natal Scranton, una ciudad industrial de Pensilvania, otro de los estados en liza.

Biden, que habló sobre su apoyo a los sindicatos y contó varios recuerdos de sus primeros años en Scranton, dijo que tenía una última petición para los grupos sindicales que lo habían ayudado a iniciar su carrera y que siguieron siendo un aliado confiable durante su medio siglo en la vida pública.

“Saben, nos hemos pedido mucho unos a otros: ustedes y yo, los sindicatos y yo”, dijo Biden. “Les pido una cosa más: les pido su apoyo para Kamala y Tim Walz”.

