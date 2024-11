Jaime Jáquez también recuerda a Fernando Valenzuela y revela su lado mexicano

Jaime Jáquez es el principal referente mexicano en la actualidad en la NBA. El alero de Miami Heat resaltó la grandeza de Fernando Valenzuela, leyenda de Los Angeles Dodgers y se ilusiona con lograr un efecto similar en el mejor baloncesto del mundo.

El alero de la NBA atendió a los medios previo al duelo con los Washington Wizards. Jaime Jáquez reveló la importancia que tiene para él la “Fernandomanía”. El basquetbolista mexicano es seguidor de Los Angeles Dodgers.

“Tal vez algún día (podría emular la Fernandomanía). No me gustaría compararme con él (Fernando Valenzuela), él fue grandioso, hizo muchísimo, que descanse en paz. Él tiene un legado increíble y yo apenas estoy comenzando. Es mi segundo año como profesional, pero ojalá algún día. Solo quiero construir mi legado y hacer que la gente esté orgullosa de mí”, dijo el jugador de Miami Heat.

Jaime Jáquez Jr. elogió a Fernando Valenzuela (es fan de los Dodgers) y dijo que “tal vez” algún día le gustaría emular una “Fernandomanía” pero con el basquetbol. Sin embargo, dejó claro que aún está muy lejos de eso porque está empezando en la NBA



Por otra parte, Jaime Jáquez Jr. también fue cuestionado sobre la posibilidad de que se sigan desarrollando juegos de la NBA en Ciudad de México. El alero del Miami Heat reconoció que le gustaría esta oportunidad y también reafirmó su comodidad en el equipo.

“Claro, si me llegara un buen contrato y el equipo me quiere. Yo amo Miami ahora y estoy feliz en donde estoy, pero cuando el futuro se acerque tal vez, no sabría decir sí o no, pero siempre es divertido estar en Ciudad de México”, agregó.

México o Estados Unidos

Jaime Jáquez Jr. se calificó como una persona mitad mexicana y mitad estadounidense. Sin embargo, el joven basquetbolista asegura que en él está lo mejor de ambas culturas, pero sin dejar de resaltar el lado mexicano traspasado por sus abuelos.

“Soy mitad mexicano y mitad estadounidense, he tenido grandes experiencias aquí en México, he venido aquí desde que era un niño. Mis dos abuelos son mexicanos así que siempre he tenido muy cerca la cultura. Pero también como dije, crecí en Estados Unidos, así que tuve lo mejor de los dos mundos”, explicó.

Finalmente, el joven alero inclinó la balanza hacia el lado mexicano. Jaime Jáquez Jr. espera lograr que los aficionados mexicanos se sientan orgullos y representados por él en la NBA. Cuando puede, el jugador del Miami Heat muestra su lado más mexicano.

“Cuando el reflector está en mí trato de resaltar mi lado mexicano porque sé que eso es lo que la gente quiere ver. La gente de México quiere estar orgullosa y me alegra poder ser esa persona a la que se pueden apegar y sentirse orgullosos de tener un jugador en la NBA. Para mí eso es suficiente para seguir desarrollando mi juego lo mejor que pueda”, concluyó.

