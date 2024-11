Karol G anuncia una poderosa colaboración junto a J Balvin y otras estrellas

Karol G está lista para volver con otra canción y seguir dejando su huella en la industria musical latina. Después de su exitoso disco ‘Mañana será bonito’, la colombiana lanzó colaboraciones junto a otros artistas con su tema ‘No me cansaré’ junto a la iraní Svdaliza, además de su hit del verano ‘Si Antes TE Hubiera Conocido’.

Aprovechando el auge de la música colombiana a nivel internacional, la artista de 33 años se prepara para una de sus colaboraciones más ambiciosas hasta la fecha: Se unirá a J Balvin y a otras estrellas del reggaetón.

En un breve clip compartido en su cuenta oficial de TikTok, Karol G fue vista bailando su próximo sencillo, que contará con las voces de reconocidos intérpretes colombianos, incluidos J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y su pareja actual, Feid.

El material audiovisual generó gran expectación entre sus seguidores y fanáticos del reggaetón.

Una canción con puro talento colombiano

El video no solo muestra a Karol G, sino que también presenta al productor Ovy On The Drums, quien menciona otros colaboradores como DFZM y Keityn.

Esta canción promete ser un verdadero homenaje a la música colombiana y al reggaetón en general, aunque aún se desconocen detalles sobre su lanzamiento y la narrativa que abordará.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Muchos usuarios han expresado su entusiasmo por ver a tan icónicos artistas colombianos reunidos en una sola canción, destacando comentarios como:

“Literalmente juntó a todo el reggaetón colombiano en una sola canción” y “se cayó la casa, saquen eso rápido”. Sin embargo, no todos los comentarios han sido positivos.

Algunos fans han lamentado la ausencia de artistas como Farina y Reykon, y han señalado la falta de participación de Shakira u otra cantante femenina colombiana, esto para que el sencillo sea más inclusivo.



Antes de este anuncio, Spotify reveló que Karol G se posiciona como la artista femenina latina más escuchada del mundo, acumulando más de 6 mil millones de reproducciones. Sus sencillos más escuchados son ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, ‘QLONA’, junto a Peso Pluma, y ‘Amargura’.

Durante el 2023, la colombiana también se había convertido en la actriz latina más escuchada a nivel mundial.

Seguir leyendo: