La indirecta de Anuel a Karol G: “Pensé que ya nadie me quería en Colombia”

Anuel volvió a cantar en Colombia. La semana pasada, el reguetonero puertorriqueño fue uno de los invitados especiales en un concierto de Blessd en Medellín, tierra de Karol G.

El puertorriqueño no visitaba Medellín desde su ruptura con Karol G, por lo que se sorprendió al ser bien recibido por el público y lo dejó saber en sus redes sociales.

El domingo, Anuel compartió un carrusel con varias fotos de su visita a Colombia. “Medellín te amo. Waow los extrañé bien HP. Estoy sentimental, yo pensaba que nadie me quería ya en Colombia”, dijo.

El comentario del reguetonero podría ser interpretado como una indirecta a Karol G, pues muchos de los fans de La Bichota no lo quieren.

En el concierto Anuel interpretó algunos de sus mejores éxitos como “Esclava” y “WYA”, algo que emocionó a sus fans. Luego del show el puertorriqueño se fue con Blessd a dar una vuelta por Medellín e hicieron un Live en Instagram, en el que el regutonero cantó un fragmento de “Mírame”, una canción de desamor que muchos interpretaron como una indirecta para Karol G.

La visita de Anuel a Medellín ocurre luego de que recientemente arremetiera nuevamente contra Feid, novio de Karol G.

En septiembre, el cantante puertorriqueño le dedicó unas palabras al colombiano en su nueva canción “Headshot”.

En la canción, publicada el pasado 21 de septiembre, Anuel menciona al actual novio de Karol G, con quien el puertorriqueño tuvo una relación hace dos años.

“Mándale un mensaje al Ferxxo, lo que estoy dando son head shot / Te enamoraste de la minita que primero yo se lo m–ti / yo no menciono el nombre por respeto”, dice Anuel en su nueva canción.

Aunque es la primera vez que Anuel menciona a Feid en una canción, no es la primera vez que arremete contra él.

En julio, el puertorriqueño dejó un desconcertante mensaje en una publicación de Feid en redes sociales sobre lo que cree que siente Karol G por él.

En ese momento, Anuel sorprendió al publicar un mensaje directamente dirigido para el Ferxxo en redes sociales por un video en el que el colombiano dice cuál considera que es su canción de trap favorita.

Casi al final del video, disponible en el canal de YouTube de Complex magazine, Young Miko lee de una de las tarjetas la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor canción de trap?, a lo que Feid respondió: “Diles” de Bad Bunny, Farruko y Ozuna”.

El puertorriqueño dejó un comentario con críticas y ataques dirigidos a Feid en el video publicado en las redes sociales de la revista.

“Tu mujer me ama. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero. Tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último ‘slide’ del ‘post’ tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos que la mayoría son míos, mi niño”, arremetió Anuel.

