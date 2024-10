Anuel arremetió nuevamente contra Feid

Anuel volvió a arremeter contra Feid. Recientemente, el cantante puertorriqueño le dedicó unas palabras al colombiano en su nueva canción “Headshot”.

En la canción, publicada el pasado 21 de septiembre, Anuel menciona al actual novio de Karol G, con quien el puertorriqueño tuvo una relación hace dos años.

“Mándale un mensaje al Ferxxo, lo que estoy dando son head shot / Te enamoraste de la minita que primero yo se lo m–ti / yo no menciono el nombre por respeto”, dice Anuel en su nueva canción.

En el tema el puertorriqueño también menciona a otros famosos como Maripily, la ganadora de La Casa de los Famosos 4, y el reguetonero Jay Wheeler.

Aunque es la primera vez que Anuel menciona a Feid en una canción, no es la primera vez que arremete contra él.

En julio, el puertorriqueño dejó un desconcertante mensaje en una publicación de Feid en redes sociales sobre lo que cree que siente Karol G por él.

En ese momento, Anuel sorprendió al publicar un mensaje directamente dirigido para el Ferxxo en redes sociales por un video en el que el colombiano dice cuál considera que es su canción de trap favorita.

Casi al final del video, disponible en el canal de YouTube de Complex magazine, Young Miko lee de una de las tarjetas la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor canción de trap?, a lo que Feid respondió: “Diles” de Bad Bunny, Farruko y Ozuna”.

El puertorriqueño dejó un comentario con críticas y ataques dirigidos a Feid en el video publicado en las redes sociales de la revista.

“Tu mujer me ama. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero. Tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último ‘slide’ del ‘post’ tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos que la mayoría son míos, mi niño”, arremetió Anuel.

El comentario de Anuel generó molestia entre los fanáticos de Karol G y Feid, quienes criticaron al puertorriqueño. “Algo que no entiendo es porque Anuel se molestó, solo dio su opinión y ni siquiera tenía nada que ver con él”, “No sabes quién es Feid, pero estás muy atento a lo que dice en las entrevistas”, “Anuel estás traumado con Feid”, “Solo le faltó decir que fan de su relación”, eran algunos de los comentarios.

Feid nunca respondió a los ataques de Anuel.

