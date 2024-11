Raúl Jiménez reveló que rechazó los millones del fútbol Chino

Raúl Jiménez está retomando de a poco su nivel. El delantero mexicano ha recuperado paulatinamente su olfato goleador con el Fulham de Inglaterra. Con 33 años, Jiménez permanece en Europa, pero reconoció que ha tenido que rechazar millonarias ofertas de países exóticos.

Antes de sufrir la fractura de cráneo, mientras jugaba para el Wolves, Raúl Jiménez era un atacante que pintaba para cosas mucho más grandes de las que ha conseguido.

Raúl Jiménez pasó de las Águilas del América al Atlético de Madrid, uno de los grandes clubes de España. Luego del conjunto “Colchonero”, Jiménez se fue al Benfica, gigante del fútbol portugués. Durante su estadía en el balompié luso, el azteca pudo haber cortado su carrera en el fútbol europeo.

El exjugador azulcrema, en una entrevista con David Faitelson, reveló que fue tentado desde el fútbol chino para iniciar su carrera en el balompié asiático. Sin embargo, contario a lo que hicieron muchas estrellas del fútbol mundial, Raúl Jiménez rechazó estas ofertas.

“Han llegado desde que estaba en Benfica, tenía 25, 26 años y llegó oferta de China, iba a ganar muchísimo dinero y desde ese momento no hubo nada. Este último verano hubo cantidad de ofertas importantes en las que iba a ganar cuatro o cinco veces más de lo que gano aquí y pues no, no es mi objetivo. Tal vez en dos o tres años puede ser, pero estoy en el más alto nivel y quiero prolongarlo lo más que se pueda”, dijo Raúl Jiménez.

En aquel momento, los medios de Portugal mencionaban que varios clubes estaban interesados en la ficha de Raúl Jiménez. Entre los equipos nombrados estaban el Jiangsu Suning, Guangzhou Evergrande y Tianjin Quanjian.

Pero esta no fue la única vez que Raúl Jiménez fue seducido por grandes cantidades de dinero. En 2023, cuando no tenía los mejores rendimientos de su carrera, Jiménez también fue tentado por el fútbol de Arabia Saudita. Pero el mexicano tomó la decisión de seguir luchando en Inglaterra.

El resurgir de Jiménez

Luego de varias temporadas discretas en la Premier League, Raúl Jiménez está entregando buenas actuaciones para el conjunto del Fulham en la temporada 2024-2025. El mexicano tiene 33 años.

En lo que va de campaña, Raúl Jiménez ha jugado 11 partidos. En poco más de 600 minutos dentro del campo, el azteca ha logrado marcar 5 goles y conceder 1 asistencia. En teoría, el contrato de Raúl finaliza en junio de 2025, pero el equipo tendría la opción de mantenerlo en el equipo durante un año más.

Sigue leyendo:

– Vucetich dio sus impresiones sobre Raúl Jiménez

– Santi Giménez reitera deuda con México y muestra admiración por Raúl Jiménez

– Mauro Icardi vinculado a Rayados de Monterrey, ¿cuáles son los “galones” del argentino?

– Neymar Jr. apuntaría a su regreso al Santos de Brasil