Santi Giménez reitera deuda con México y muestra admiración por Raúl Jiménez

Una vez más Santiago Giménez volvió a reiterar su compromiso por mejorar con la selección de México y en entrevista con TUDN reconoció que su labor en el ataque del Tricolor no ha sido el adecuado y que esperar muy pronto poder cumplir con ese compromiso de mostrar su mejor versión en el ataque del cuadro nacional azteca.

Es claro, es evidente, son 14 partidos sin anotar goles con la selección de México y al final al jugador se le mide por goles. Creo que las estadísticas en goles son bajas y eso significa que he quedado a deber. No me preocupa, sino que me ocupa, tengo que ocuparme de la situación y seguir trabajando con humildad y tratar de sacar esto adelante”, expuso el artillero.

Santiago Giménez resaltó la prueba de vida que dio Raúl Jiménez para regresar al nivel que tenía antes de su fractura en el cráneo. Crédito: Tony Gutierrez | AP

En el mismo sentido añadió que: “Al final yo sé quién soy y confío mucho en mí y sé que le voy a dar la vuelta a esto. Simplemente, hay que ocuparse, tomar lo que ha pasado como experiencia y seguir mirando hacia el frente, porque al final si es algo que hago con mucho amor y con dedicación, porque yo cada vez que me pongo la playera de México, lo hago con amor y sé que van a venir las buenas y vamos a disfrutar”.

En el tema de la selección de México, también dijo que: “Creo que la mejor versión de la selección de México es tener a todos compitiendo al máximo nivel y creo que es bueno tener a Raúl Jiménez haciendo goles, a Henry Martín que está haciendo goles, a mí que estoy haciendo goles, es bueno tener esa competencia interna para seguir creciendo y ayudar a armar una gran selección”.

Admiración por Raúl Jiménez

Contrario a lo que pudiera pensarse que se siente amenazado por el regreso triunfador de Raúl Jiménez a la selección de México, el delantero del Feyenoord Santiago Giménez, mostró su regocijo por el momento que vive el llamado “Lobo de Tepeji” y no desaprovechó el momento para elogiar el esfuerzo que ha hecho el delantero del Fulham para regresar a los primeros planos.

“A mí Raúl Jiménez me genera algo muy lindo y no porque haya hecho los goles, sino por cómo salió de esa lesión que tuvo cuando todo se le venía abajo. Pudo haber dejado el fútbol. Su vida corrió peligro y no sé después de cuánto tiempo de recuperación, el haber regresado también tuvo problemas de pubalgia. Entonces creo que para él fue difícil”.

“Para mí esos ejemplos son los que a mí me hacen admirar a alguien, yo admiro a Raúl, primero como persona y segundo como futbolista. A mí sí me da mucha felicidad el presente que está teniendo, justamente por eso, porque ha salido de circunstancias muy dolorosas y lo ves y está brillando, entonces esto es un claro ejemplo que hay que seguir”, destacó Santiago sobre su competidor directo en el ataque de la selección de México.

Espera regresar contra el Manchester City

Santiago Giménez a un mes de su lesión muscular, sigue adelante con su rehabilitación y no obstante que en el Feyenoord anunciaron que serán tres meses de recuperación, el delantero de la selección de México dijo que está trabajando para tratar de que sea menos tiempo y poder jugar el 26 de noviembre contra el Manchester City en la Champions League.

“El club obviamente tiene que enseñar al público la peor postura y en el peor de los casos, bueno, la ausencia sería de tres meses, pero a veces uno no sabe qué podría yo salir en menos y nos pusimos como objetivo llegar al partido contra el Manchester City y tenemos que enfocarnos en eso en la recuperación, pero tampoco empujar, ya que prefiero estar bien fortalecido para no recaer que apurarme y después volverme a lesionar dos semanas después”, finalizó el artillero de México.

