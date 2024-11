Verónica Castro revela por qué se alejó del medio artístico 

La actriz mexicana Verónica Castro cuenta con una de las trayectorias más sólidas y respetadas en el mundo del espectáculo en México y Latinoamérica, razón por la que su ausencia frente a las cámaras no ha fallado en despertar una ola de especulaciones sobre la razón detrás de esta decisión.

En un intento de mandar a callar los dimes y diretes, la estrella de la pantalla chica decidió sincerarse sobre las experiencias que ha vivido durante los últimos años, aquellas que la han llevado a despedirse de los reflectores.

Verónica Castro habló sobre el tema durante la entrevista que concedió a Jimena Gállegos luego de recibir el Premio PRODU por “Una vida de dedicación artística”. Allí, indicó que su decisión se vio motivada por el fallecimiento de su madre.

“Se veía venir un momento difícil, fuerte, con el fallecimiento de mi madre. Después con toda la cosa está que hubo una pandemia, que fue terrible. Entonces sí, sí, me agarró muy fuerte, me agarró muy descolocada y terminé mal“, contó.

La pérdida de varios seres queridos y conocidos durante la pandemia por Covid-19 propició un deterioro en su salud emocional y mental: “Yo iba viendo cómo pasaba todo esto y no sé si me daba miedo, me daba angustia, no sé, algo raro, pero el problema fue que no lo lograba superar y hasta que dije: ‘Aquí se acabó, yo me retiro, no quiero saber nada de promociones y publicidades y los medios de comunicación’, ¡imagínate!“, declaró Verónica Castro.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de volver a la televisión o algún otro proyecto frente al público, la madre de Cristian Castro no se negó a la idea. Sin embargo, explicó que en la actualidad ha encontrado un balance en su vida que se vería afectado.

“Mis hijos están muy, muy dedicados a lo suyo, Michelle al cine, a su fotografía. Cristian a su cantada. Se divierte y la verdad yo no puedo más que agradecerle a Dios todo lo que ha hecho conmigo, y con mis hijos y con mi familia, con mis hermanos también”, concluyó.