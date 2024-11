Kevin de León, un líder que siempre ha luchado por la comunidad

Me desconcierta y me decepciona que la compañera Dolores Huerta no haya aprendido del gravísimo error político que cometió el liderazgo del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) en la década de los 70’s, cuando acordó enviar a Manuel Chávez (hermano de César Chávez) a la frontera con México al frente de una brigada de organizadores de su gremio para arrestar y entregar a las autoridades de inmigración a presuntos indocumentados que trataban de llegar a los campos agrícolas de California para trabajar.

La explicación que se le dio a la comunidad por dicha medida reaccionaria así como anti-mexicana, y que dividiría a la comunidad por muchos años, fue que se recurrió a ella porque los trabajadores sin documentos se prestaban a actuar como esquiroles (rompe huelgas), mientras miembros de la UFW luchaban por conquistar contratos colectivos de trabajo.

Independientemente de lo anterior, y sin que me quepa la menor duda, Dolores Huerta es un icono del movimiento chicano. Su trayectoria en el movimiento sindical campesino de California al lado de César Chávez pasara a la historia como una contribución clave para el empoderamiento, y la elevación de la conciencia política de la población de origen latinoamericano.

Por esto cuando leí su columna “De los campos de Delano al Distrito 14”, publicada en La Opinión en días pasados, espacio aprovechado por ella para descargar ataques y calumnias en contra de Kevin de León, concejal por el Distrito 14 de Los Ángeles, me sentí obligado a aclarar algunos puntos.

Su comentario arranca con una descripción de las deplorables condiciones en las que los trabajadores tenían que laborar para subsistir en el campo en el siglo pasado. Dolores Huerta nos narra como “chicanos, filipinos, afroamericano, latinos, anglos y más” se unieron para cambiar el curso de la historia.

Después de su certera descripción, Huerta brinca al 2024 y básicamente sostiene que hoy el gran responsable—por las altísimas rentas, los bajos salarios, los desalojos de inquilinos necesitados, los altos costos de los alimentos y demás artículos de primera necesidad que sufren los angelinos —es ni más ni menos que Kevin De León. Llega incluso a describirlo como si fuese el mismísimo Lucifer.

Como una avalancha con fuerza irresistible, multiplica sus ataques sin reparar en la más mínima prudencia. Sin pudor, acusa a Kevin de ser anti-gay, racista, y corrupto sin aportar prueba alguna y sin aclarar en qué se basa su grave acusación. Más en su afán de dotar de credibilidad sus pueriles alegatos llega hasta el punto de acusar al concejal de fomentar la fragmentación de la comunidad del distrito 14, y una vez más, sin pruebas, lo acusa de fomentar la idea de que una candidata de origen filipino no puede representar un distrito de abrumadora mayoría latina.

Por si todo esto fuera poco, y como buscando “ponerle más sabor al caldo”, Dolores Huerta acusa a Kevin de querer aferrarse al poder aun si esto lo tuviese que lograr a costa de hacer trizas a la comunidad que ha representado durante los últimos 4 años. Pero, queridos lectores, por favor discúlpenme, aún hay más.

También acusa a Kevin de trabajar en contra de los intereses de los trabajadores para dedicarse a promover y representar los intereses de las grandes corporaciones, grandes consorcios de bienes raíces que según ella están alineados con el ex-presidente Donald Trump, y que por estos esfuerzos el concejal percibe cuantiosos beneficios económicos, y políticos

Los que hemos tenido la fortuna de conocer al concejal Kevin De León, no podemos quedar más que estupefactos ante tanta demagogia, hipocresía y poca ética desplegada en la referida columna de una de nuestras antiguas luchadoras sociales. Repito, hoy por hoy, Dolores Huerta es una de nuestras más reconocidas veteranas de la lucha por los derechos civiles de todos, sin distingos raciales de ninguna índole.

Uno de los grandes pilares del movimiento de los derechos civiles, siempre fue la conquista de la acción afirmativa porque se buscaba que representantes de minorías que fuesen mayoría en distritos locales, municipales, estatales y federales fuesen electos por los miembros de dichas comunidades. El Reverendo Dr. Matin Luther King, César Chávez y otros héroes de nuestras respectivas comunidades, dieron sus vidas por esta causa. Me duele reconocer que Dolores Huerta decidió desertar esta causa sagrada.

¿Quién es Kevin De León?

Conozco a Kevin desde hace 35 años, cuando la ley de la “amnistía” para los inmigrantes estaba en su apogeo. En 1989 trabajó en la organización comunitaria One Stop Immigration and Educational Center (OSIEC) como responsable de los condados de Ventura y Santa Bárbara. Kevin y su equipo de colaboradores impartieron clases de inglés como segundo Idioma (ESL), así como de historia y civismo de los Estados Unidos.

Gracias a la dedicación, entusiasmo y compromiso de Kevin con la comunidad inmigrante, miles de trabajadores agrícolas y urbanos obtuvieron su residencia permanente y miles más se hicieron ciudadanos y desde entonces votan.

Cuando Kevin se despidió de OSIEC fue para sumarse al movimiento sindical, trabajando de forma efectiva y con mucha distinción, primero con la National Education Association (NEA), y posteriormente con la California Teachers Association (CTA). Permaneció e hizo honor a estas organizaciones de trabajadores por más de diez años.

En el 2006, Kevin contendió y fue electo primero a la Asamblea del Congreso Estatal de California, hasta que en el 2010 ascendió al Senado en donde en el 2014 fue electo Presidente de esta Cámara, luego de que en los anteriores 130 años ninguna persona de origen latino asumiera tan alta responsabilidad.

Desde esos cargos Kevin siempre luchó desde el primer momento para representar los mejores intereses de la clase trabajadora. Por ejemplo, en 2016 sus esfuerzos lograron elevar el salario mínimo a $15 la hora, además que su propuesta SB-1235 se convirtió en ley y se logró un mayor control de armas en el Estado; en 2018, la legislatura aprobó su proyecto de ley SB-100 que obliga al estado a que para el 2026, 50% por ciento del consumo eléctrico provenga de la electricidad renovable, y para que en el 2045 esta cifra será del 100%.

Además, Kevin ha sido un promotor para que el acceso al seguro médico sea reconocido como un derecho para todos, por lo que ha apoyado el establecimiento de un sistema médico único de salud (single-payer system).

Kevin luchó también para alcanzar la equidad salarial para que hombres y mujeres perciban el mismo salario por el mismo trabajo; y su proyecto de ley SB-548 logró extender subsidios para el cuidado de los niños.

Nunca olvidemos el trabajo, las iniciativas, y todos los esfuerzos de Kevin para que california se convirtiera en un Estado Santuario y los trabajadores sin documentos obtuvieran sus licencias de conducir. Además, de la presión que ejerció para que se sepultara dentro del marco jurídico todo lo que representó la Proposición 187. Todas estas medidas tienen un valor incalculable para millones de familias y han convertido a California en un ejemplo a seguir en los EEUU.

La pregunta que debemos de ponderar todos los apasionados por la lucha social es ¿Por qué Dolores Huerta— admirada por muchas generaciones de chicanos y latinos, utilizó como arma de lucha la calumnia, la demagogia, la hipocresía y torrentes de veneno político contra el concejal Kevin De León?

Disponemos de diversos ángulos desde donde podríamos adentrarnos en una posible respuesta. Acaso podría ser porque en 2006 Kevin De León derrotó a Christine Chávez, quien es nieta de César Chávez para ocupar un cargo en la Asamblea del Estado? No lo sé.



Lo que sí sé y de lo que no me cabe la menor duda, es que todo aquel que se dedica a sembrar cizaña en el seno de nuestra comunidad, lo úrico que logra hacer es reabrir cicatrices y conflictos del pasado con lo que a los únicos que se beneficia son a los enemigos históricos de nuestro pueblo.

Juan José Gutiérrez, es el director de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes.