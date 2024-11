Nintendo sorprende con su propia app de música

Nintendo ha lanzado recientemente Nintendo Music, una aplicación exclusiva para los usuarios de Switch Online que ofrece a los fans de la marca la posibilidad de escuchar las bandas sonoras más icónicas de su catálogo.

Este movimiento inesperado ha llamado la atención de la comunidad de videojuegos, y mientras muchos celebran la llegada de esta app, otros consideran que es una especie de copia de YouTube Music, la popular aplicación de Google. Sin embargo, Nintendo Music tiene su propio enfoque y un contenido único que resalta su espíritu nostálgico y dedicado a sus seguidores.

Con una biblioteca compuesta por melodías de Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokémon y más, Nintendo Music ofrece una experiencia auditiva inmersiva para quienes han disfrutado de sus juegos a lo largo de los años. Además, su interfaz y funcionalidades están diseñadas para que los fans disfruten de la música de sus franquicias favoritas de una manera personalizada y accesible.

¿Es Nintendo Music una copia de YouTube Music?

La comparación entre Nintendo Music y YouTube Music no ha tardado en surgir, pues ambas aplicaciones permiten el streaming y la creación de listas de reproducción, así como la opción de descargar música para escuchar sin conexión. No obstante, Nintendo Music se diferencia de YouTube Music en aspectos clave. Mientras que YouTube Music ofrece un catálogo musical amplio y general, Nintendo Music está exclusivamente orientada a los fans de la compañía y sus títulos, ofreciendo acceso a bandas sonoras que, hasta ahora, solo se podían escuchar dentro de los juegos o en plataformas de terceros.

Además, a diferencia de YouTube Music, que requiere suscripción premium para descargas y escucha sin publicidad, Nintendo Music está incluida dentro de la suscripción de Nintendo Switch Online, un valor añadido para quienes ya forman parte de este servicio. Esto permite que los usuarios de Nintendo puedan disfrutar de esta función sin costos adicionales.

Por otro lado, la interfaz de Nintendo Music está diseñada de manera más simple, con el objetivo de facilitar la navegación a través de su catálogo de una forma intuitiva y rápida, pensada para los fans que desean encontrar la música de sus juegos favoritos sin distracciones.

Funcionalidades de la aplicación

Nintendo Music no solo se limita a ofrecer música; ha incorporado una serie de funciones exclusivas pensadas para mejorar la experiencia de los usuarios. Algunas de las principales funcionalidades de esta aplicación incluyen:

– Streaming y descarga de canciones: La app permite a los usuarios disfrutar de sus temas favoritos en cualquier momento y lugar, ya sea en streaming o mediante descargas para escuchar sin conexión.

– Creación de listas de reproducción: Nintendo Music permite crear listas personalizadas con los temas favoritos de cada usuario. Además, la app ofrece playlists temáticas que incluyen desde personajes icónicos hasta momentos específicos de los juegos, brindando opciones para quienes desean recordar sus momentos favoritos.

– Duración de reproducción ajustable: Una de las características que destacan en Nintendo Music es la posibilidad de controlar la duración de las pistas, con opciones para extender la reproducción a 15, 30 o 60 minutos, lo que permite a los usuarios personalizar la experiencia de escucha.

– Filtrado de spoilers: Nintendo ha tenido en cuenta a aquellos que no han terminado ciertos juegos, ofreciendo un filtro que evita que se reproduzcan canciones o temas que podrían revelar detalles importantes de la trama de ciertos títulos.

Estas características convierten a Nintendo Music en una aplicación innovadora y alineada con los gustos y necesidades de la comunidad de Nintendo. Además, el filtro de spoilers muestra una atención al detalle poco común en aplicaciones de música, lo que subraya el compromiso de la compañía con su comunidad.

Música disponible en Nintendo Music

El catálogo de Nintendo Music es amplio y abarca desde temas clásicos hasta pistas modernas de los títulos más recientes. La aplicación incluye bandas sonoras de franquicias como:

– Super Mario Bros., una de las sagas más queridas de todos los tiempos.

– The Legend of Zelda, con temas épicos de entregas como Breath of the Wild y clásicos como Ocarina of Time.

– Pokémon, que ha sido parte de la infancia de varias generaciones y cuenta con una colección de temas reconocibles.

– Animal Crossing, una serie que se ha popularizado aún más en los últimos años gracias a su estilo relajado y atractivo.

– Otros títulos destacados como Donkey Kong Country, Metroid Prime, Splatoon, Starfox 64, Fire Emblem, Kirby y muchos más.

Nintendo ha anunciado que irá ampliando la oferta musical a lo largo del tiempo, lo que permite anticipar que más títulos y temas clásicos se sumarán al catálogo en futuras actualizaciones.

Disponibilidad de Nintendo Music en iOS y Android

Nintendo Music está disponible para iOS y Android, aunque de momento su lanzamiento inicial se ha limitado a ciertas regiones. La aplicación, que requiere una suscripción activa de Nintendo Switch Online, puede descargarse en dispositivos móviles tanto en la App Store de Apple como en la Google Play Store. Esta exclusividad para sus suscriptores busca impulsar el valor del servicio Nintendo Switch Online, atrayendo a nuevos usuarios con el beneficio añadido de acceso ilimitado a la música de sus franquicias favoritas.

Por ahora, Nintendo Music está habilitada para usuarios en Estados Unidos y Canadá, aunque no se descarta que en el futuro se extienda a otras regiones. La compañía ha expresado su interés en hacer que la aplicación esté disponible para más usuarios globalmente, según la demanda.

