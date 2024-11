Orlando Bloom terminó involucrado en la batalla legal de su prometida, Katy Perry

La estrella británica Orlando Bloom se ha visto inesperadamente inmerso en el prolongado conflicto legal que enfrenta su pareja, Katy Perry, con el empresario Carl Westcott, un veterano de 85 años que sufre de la enfermedad de Huntington.

Según informó en exclusiva New York Post, el actor de “Pirates of the Caribbean” fue citado a comparecer en una audiencia programada para febrero de 2025, debido a su conexión con las renovaciones de la propiedad en disputa.

Este litigio comenzó hace años, cuando Westcott acordó vender su mansión en Montecito, California, a Perry durante la pandemia. Sin embargo, el empresario intentó retractarse pocos días después, argumentando que, debido a su delicada salud y a una reciente cirugía, no estaba en condiciones mentales para tomar decisiones sobre el futuro de su propiedad. Perry, no obstante, siguió adelante, logrando que el acuerdo de venta fuera validado por un tribunal de Los Ángeles en 2023. Desde entonces, la cantante ha exigido compensaciones adicionales por lo que considera daños en el inmueble, solicitando en su momento una suma inicial de $2.67 millones, y posteriormente elevando su reclamo a $5.5 millones.

¿Por qué involucraron a Orlando Bloom?

El abogado de Westcott, Andrew Thomas, ha emitido una citación civil para que Bloom testifique en el proceso, ya que, según los argumentos presentados, el actor ha supervisado personalmente las renovaciones y reparaciones de la casa. Esta intervención lo convierte en un “testigo material” del caso, según declaró el abogado.

Por su parte, Chart Westcott, hijo del veterano, acusó a Perry de buscar no solo compensaciones por los daños, sino también de intentar cubrir los costos de renovaciones que, según él, exceden los simples arreglos necesarios.

“Orlando Bloom ha estado supervisando las renovaciones y reparaciones. Es testigo de que Katy Perry no solo quiere que paguemos por las reparaciones, sino que también busca que cubramos costos de renovaciones”, señaló Chart al New York Post, quien también destacó que esta no es la primera vez que Perry se enfrenta a disputas de bienes raíces.

Datos de la propiedad

La casa en disputa está en el vecindario de celebridades como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres y el príncipe Harry con Meghan Markle.

El complejo en cuestión, construido en la década de 1930, cuenta con una arquitectura de estilo clásico y lujosos detalles como techos altos, pisos de madera, dos casas de huéspedes, piscina y un jardín de hierbas.

Con sus impresionantes vistas y un terreno amplio, el lugar se ha convertido en el centro de una disputa que continúa escalando. En medio de esta situación, Westcott ha debido mudarse a una residencia de cuidado, mientras Perry adquirió otra propiedad en Montecito poco después de la compra original.

La audiencia en la que Bloom deberá presentarse se espera que tenga lugar en febrero de 2025, marcando así un nuevo capítulo en este conflicto.

