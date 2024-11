Tornados impactan en Oklahoma City: al menos seis heridos y varios destrozos

Autoridades reportaron que al menos seis personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas el domingo por la mañana cuando múltiples tornados invadieron el área de Oklahoma City en medio de advertencias, incluido uno para el campus Norman de la Universidad de Oklahoma.

Se sospecha que uno de los tornados tocó tierra en Oklahoma City, donde se registraron la mayoría de las lesiones reportadas el domingo. La policía y los bomberos dijeron que las seis personas heridas estaban siendo atendidas en hospitales por lesiones que no ponían en peligro su vida.

Varias estructuras resultaron dañadas, cables eléctricos y árboles fueron derribados y tuberías de gas quedaron rotas cuando los posibles tornados atravesaron el área durante un período de cuatro horas a partir de las 11 p. m. del sábado, dijo a ABC News el domingo por la mañana Nolan Meister, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Norman, Oklahoma.

“Estimamos que hubo al menos seis tornados y potencialmente hasta 12”, dijo Meister, añadiendo que el clima severo también produjo inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño en el área.

Dijo que el NWS ha confirmado un par de tornados y está trabajando para confirmar los demás.

Un posible tornado golpeó la comunidad de Choctaw, a unas 17 millas al este de Oklahoma City, aproximadamente a la 1 am, según el Departamento de Policía de Choctaw.

El presunto tornado arrasó Railhead Estates en Choctaw, causando “daños importantes” a viviendas y obligando a los bomberos y a la policía a ir puerta por puerta para controlar a los residentes, dijeron las autoridades en un comunicado.

La policía dijo que varias personas sufrieron heridas leves en el incidente.

“Hay daños importantes en las viviendas de la zona”, dijo la policía en el comunicado. “Hemos abierto el gimnasio de la escuela primaria Choctaw para cualquier persona que necesite un lugar temporal para descansar y refugiarse”.

La cercana ciudad de Harrah también sufrió daños, según el Departamento de Policía de Choctaw, y agregó que la gente estaba refugiándose en un casino local.

El domingo también aparecieron imágenes de daños en Newcastle, a unas 14 millas al sur de Oklahoma City.

Meister dijo a ABC News que alrededor de las 9 am todas las advertencias de tornado en el área habían sido levantadas. Pero el NWS está pronosticando condiciones climáticas más severas para el domingo por la tarde en el área de Oklahoma City, incluidas tormentas eléctricas.

Entre las advertencias de emergencia por tornado emitidas el domingo hubo una que llevó a los estudiantes y al personal del campus Norman de la Universidad de Oklahoma a refugiarse en el lugar, dijeron las autoridades.

La advertencia se publicó a la 1:22 am en la cuenta oficial X de la escuela. La escuela emitió advertencias adicionales a la 1:55 am y a las 2:02 am.

Una pequeña zona en el noroeste de Texas también estaba bajo vigilancia, dijo el Centro de Predicción de Tormentas de la agencia en una actualización urgente a la 1:40 am

Sigue leyendo:

– Varios muertos por huracán Milton; piden en Florida mantenerse en refugio

– Reportan los primeros tornados en Florida mientras el huracán Milton sigue avanzando

– Huracán Milton en Florida: una de las peores tormentas en 100 años