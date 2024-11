El sector manufacturero en EE.UU. perdió 78,000 empleos en el último trimestre

De acuerdo con el último informe la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, el sector manufacturero en EE.UU. perdió unos 78,000 empleos en el último trimestre de este año.

Los datos fueron publicados el pasado viernes 1 de noviembre donde se detalla que tan solo en el mes de octubre se perdieron unos 46,000 empleos en el sector manufacturero, lo que da cuenta de una seguidilla de caídas desde septiembre y agosto con 6,000 y 26,000 empleos menos respectivamente.

La razón principal detrás de esta disminución según los analistas han sido las constantes huelgas llevadas a cabo en este sector desde el inicio de este año. Además de que el sector durante los últimos 12 meses ha tenido dificultades para crear empleos.

Según las cifras oficiales de BLS, en comparación con noviembre del año pasado donde se agregaron 25,000 puestos de trabajo en el sector, seguido de diciembre con 12,000 puestos, estos últimos meses del 2024 muestran la estrepitosa caída en las contrataciones.

Antes los escenarios poco alentadores la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) han solicitado al congreso restablecer incentivos fiscales para inversiones de capitales de las empresas, ya que según el director ejecutivo de NAM, Jay Timmons ambos partidos están hablando de aumentar los impuestos a los fabricantes y a las compañías.

“Eso no nos va a ayudar. Eso no nos va a ayudar a crecer. Eso no va a ayudar a que crezca nuestra economía. Y, sin duda, no va a ayudar a nuestro liderazgo”, destacó Timmons.

Sigue leyendo: