Horóscopo: qué será de tu semana del 4 al 9 de noviembre de 2024

Una semana de cambios y desarrollo personal esperan algunos signos del zodiaco, mientras que otros tomarán decisiones importantes. ¿Qué te depara la semana del 4 al 9 de noviembre?

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Persuasivo cuando quiera algo definido de la pareja. No juegue con el peligro. El deseo lo toma por sorpresa y lo desorienta un poco.

DINERO: En condiciones de elegir entre varios proyectos. En competencia con rivales de mayor peso demuestra cuánto vale.

CLAVE DE LA SEMANA: Hable. Ciertos reclamos hay que hacerlos en voz alta.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Evite arrebatos, aunque se resista el corazón. Algunas elecciones serán complicadas, se alegrará de haberlas hecho a tiempo.

DINERO: No haga planes, mejor responda a las demandas crecientes del momento. La suerte está de su lado.

CLAVE DE LA SEMANA: Intente no recluirse demasiado en su casa.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Bajo la ley de las compensaciones logrará en amor lo que hasta ahora no pudo. Su toque salvaje fascinará. No presione.

DINERO: Excelente en relaciones públicas y en el geminiano arte de comerciar. Buena etapa para las asociaciones.

CLAVE DE LA SEMANA: No podrá con todo, delegue en alguien de confianza.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Se afirman los lazos. Conviene que se concentre en lo que debe hacer para salvar la relación; no en lo que desea individualmente.

DINERO: Frente a las presiones de trabajo aumentan sus ganas de escapar. Impóngase porque le harán frente.

CLAVE DE LA SEMANA: Gente bien intencionada pasa a ser una carga. Mejor solo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Al conciliar conseguirá milagros. Gran momento para la familia, en especial con hermanos y primos. Alegre coqueteo y seducción.

DINERO: A la defensiva frente a quienes abusan de su poder. Antes de dar por terminada una etapa laboral, pida ayuda.

CLAVE DE LA SEMANA: Distanciarse de un problema ayuda a verlo con perspectiva.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Aventuras que no lo satisfacen a pleno. La relación familiar se recompone. Cuide esa amistad de toda la vida, no la cuestione tanto.

DINERO: ¿Suele tener un perfil bajo? Ahora no le conviene mostrarse conciliador a ultranza. Deje en claro que sabe negociar.

CLAVE DE LA SEMANA: Su creatividad da para mucho más. A liberarse.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Buena semana para todo acuerdo afectivo que tenga en la mira. Escuchar los deseos del otro con respeto es la base del entendimiento.

DINERO: Cambio en puerta. Lleve sus mejores planteos a la mesa de negociaciones. Evite seguir un plan por inercia.

CLAVE DE LA SEMANA: Si cuesta mucho sostener algo, busque una salida elegante.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Si un vínculo de pareja no consigue colmar sus ansias es momento de revisar su situación. Tiempo de conectarse al mundo.

DINERO: Prosperan las finanzas. Tira y afloje con socios o colegas. Esté alerta, cuídese de personas muy dominantes.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje que los demás extrañen su presencia, no se apresure.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Siempre espontáneo, dirá lo que piensa sin vueltas. En el amor y la amistad su compañía será una fiesta.

DINERO: Todo a favor para negociar, viajar o capacitarse. Atraviesa una larga temporada de prosperidad.

CLAVE DE LA SEMANA: No se quede quieto, terreno recorrido es terreno ganado.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Entusiasmado con nuevos vínculos que son una bocanada de aire puro. Elija usted, no deje que lo pongan entre la espada y la pared.

DINERO: Tomará con buen humor el exceso de responsabilidades. Pese a la falta de tiempo, son días dignos de aprovechar.

CLAVE DE LA SEMANA: No consulte a quien lo suele contradecir. Decida solo.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Dividido, con altibajos emocionales. Para acortar distancias recurra a esas pequeñas atenciones que endulzan el trato de pareja.

DINERO: Semana floja en materia de negocios. No discuta, el secreto está en ceder sin dejarse atropellar por nadie.

CLAVE DE LA SEMANA: Siga a su corazón en vez de pedir consejo a los demás.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Si ha iniciado hace poco una relación dele tiempo, nada ganará al obsesionarse con un escurridizo ideal. Estabilidad y mucho cariño.

DINERO: Trabaje en equipo. Hay cambios en puerta, todos para mejor. Si tiene excedente, apueste ya a la expansión.

CLAVE DE LA SEMANA: Apuntar más alto en su trabajo es la consigna.

Por Kirón

