María Antonieta de las Nieves quiere ser sepultada como La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel de La Chilindrina en El Chavo del 8, reveló que está planificando cómo será su funeral.

En una reciente entrevista en el programa de Telemundo Hoy Día, la actriz de mexicana de 74 años aseguró que no está lista para su muerte, no le tiene miedo y que, incluso, empezó a planear cómo será su funeral.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho. Tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Tengo lista la agencia donde me van a velar”, dijo la actriz.

Además del lugar y el ataúd, La Chilindrina también sabe cómo quiere que la vistan y la maquillen: como su icónico personaje. “Tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”, detalló.

Aunque la actriz tiene todo planeado, su familia no está de acuerdo con algunas de las cosas que quiere María Antonieta de las Nieves como ser despedida con su vestuario de La Chilindrina.

“Me encantaría que me disfracen de la Chilindrina, pero mis hijos no quieren; dicen que hasta en ese momento quiero hacer el ridículo”, contó.

“Ahora yo quiero que sea La Chilindrina la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no… dicen: ‘No mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’”, agregó.

María Antonieta de las Nieves entró a El Chavo del 8, programa creado por Roberto Gómez Bolaños, cuando tenía 23 años. Allí empezó interpretar al icónico personaje de La Chilindrina que, sin saberlo, marcaría el resto de su carrera actoral y al que le tiene gran cariño.

Seguir leyendo: