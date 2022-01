Cancelan la bioserie de ‘La Chilindrina’ por culpa del COVID

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz mexicana de comedia y de doblaje, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”, se encuentra más aliviada luego de recuperarse del Covid-19 gracias a que llevó a cabo su esquema de vacunación con todo y refuerzo.

En entrevista con Paty Chapoy en “Ventaneando”, la afamada voz de personajes como Batichica de la serie de Batman de los 70, Merlina Addams, o Vanellope de Ralph el Demoledor y exitosa actriz de uno de los programas de comedia blanca más importantes y consentidos del público mexicano, (El Chavo del 8), se mostró contenta por salir del Covid y tener la oportunidad de salir pronto de la enfermedad gracias a la vacunación.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Sin embargo, María Antonieta también se puso triste cuando le preguntaron sobre el proyecto que traía bajo el brazo para hacer una bioserie. La razón es que dicho proyecto se canceló, mismo en el que estaba muy involucrada, tanto en el guion como en la producción, sin embargo, no se llevará a cabo.

“La bioserie se canceló, la tenía ya apalabrada, firmada, incluso la había escrito, pero con esto de la pandemia no se pudo llevar a cabo y ahorita ya la tengo en stand by, porque ¿o hago la serie o hago “El Circo de la Chilindrina? Y económicamente me conviene más “El Circo de la Chilindrina” La Chilindrina

Sin embargo, la Chilindrina aseguró que el proyecto no está descartado, ya que en algún momento podría retomarlo, sin embargo, por el momento no será posible ya que mencionó que sus prioridades están enfocadas en otros proyectos y no le gusta quedar mal con la gente que confía en ella.

“No es que no la quiera hacer, solo que no puedo hacerla ahorita, no me gusta quedar mal con las empresas con las que estoy trabajando, entonces, si ya me comprometí todo este año a estar con esta empresa, pues con esa empresa voy a estar y lo demás será lo que caiga poco a poco”. La Chilindrina

La Chilindrina confirmó que estará de gira con su circo en Estados Unidos durante prácticamente todo el 2022, pues sigue siendo una de las figuras mexicanas más populares entre grandes y chicos, ya que continúan las transmisiones del famoso show de los 80’s, “El Chavo del 8”, el cual ha impactado a generaciones completas de hispanos, al ser uno de los programas más populares de todos los tiempos en la televisión latina.

También te puede interesar: