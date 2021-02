“La Chilindrina” busca nuevo galán a sus 70 años, pero advierte que no quiere a cualquiera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, quien se ganó el cariño del público por dar vida al icónico personaje de “La Chilindrina“, confesó que se siente muy sola, razón por la cual pide que llegue a su vida un hombre.

Tras la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, en 2019, la actriz dijo estar preparada para compartir su vida con un nuevo compañero, así lo reveló durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, en donde narró que su esposo se sigue haciendo presente en su vida, por lo que es a él a quien pide que le mande un galán.

“No tengo quién me de la mano ni con quien ver la tele“, confesó entre risas la actriz.

“La Chilindrina” abrió su corazón para compartir que se siente muy sola y le gustaría volver a tener el apoyo de una persona, tal como lo hacía su fallecido esposo:

“Sí me siento muy sola. Cómo quisiera que mi marido volviera a nacer o en los años que me queden tener un viejito aquí junto a mí que me diga: ‘Muy bien, échele ganas Chilis, vamos yo la acompaño’“, explicó.

Aunque hace unos días presumió la espectacular figura que conserva a sus 70 años, la actriz está consciente de que no es tan fácil encontrar a alguien que esté dispuesto a dejar todo para acompañarla y salir adelante juntos, además dijo ser muy exigente, por lo que no aceptaría a cualquier persona para compartir su vida.

“Además soy exigente, yo no quiero a cualquiera. Todos mis novios me llevaban mucha edad porque a mí me gustaba la diferencia de edades, yo siempre fui muy madura, entonces esos 15 años que me llevaba mi marido ahora quiero que sea igual”.

Por lo que una de las condiciones que podría es que su nuevo galán fuera menor que ella:

“Es mi edad con 15 años menos, porque yo quiero que los 15 años que me sobraban ahora que me falten, porque si no otra vez enfermeras y doctores, no, no, no, ahora que me cuiden y que me atiendan“, compartió.