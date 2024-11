Bad Bunny envía mensaje a los votantes puertorriqueños: “Escuchen a su corazón”

Bad Bunny ya votó en las elecciones de Puerto Rico para elegir al nuevo gobernador de la isla. Tras ejercer su derecho al voto, el cantante de “Monaco” envió un mensaje para todos los puertorriqueños.

Vestido con una camisa abierta, pantalón vinotinto y lentes de sol, el cantante de 30 años votó este martes en el colegio Saint John’s, en San Juan. Al salir, fue consultado por Telemundo Puerto Rico sobre los comicios en la isla.

Bad Bunny aprovechó el momento para dirigirse a los puertorriqueños que aún estaban indecisos sobre participar en la jornada electoral. “Escuchen su corazón”, dijo. “Yo creo que al final del día, todo el mundo en Puerto Rico está claro cuál es la mejor opción”, agregó.

“El pueblo puertorriqueño no es bruto, no es tonto. El puertorriqueño es inteligente, es bravo. Y yo estoy seguro que ellos saben cuál es la mejor decisión por Puerto Rico”, aseguró el reguetonero.

Bad Bunny, quien recientemente expresó su apoyo a Juan Manuel Dalmau Ramírez, candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño, pidió a los votantes indecisos pensar en el futuro de sus hijos.

“Yo diría que piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en su futuro, piensen en ellos mismos, en los que se han ido y quisieran volver y que escuchen a su corazón por encima de lo que quieran inventar las mentiras, que no se dejen engañar. Ya yo he dicho mucho y lo he dicho con el corazón”, dijo.

En las elecciones de este martes en Puerto Rico los ciudadanos elegirán al que será el gobernador de la isla. Aunque los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, si podrán expresar su preferencia entre Donald Trump y Kamala Harris a través de una votación simbólica, que se sumará a otra consulta sin carácter vinculante sobre el estatus político del territorio, eligiendo entre la estadidad (anexión a Estados Unidos), independencia o soberanía en libre asociación.

Bad Bunny expresó su apoyo a Kamala Harris

Tras los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe, quien, durante un mitin de campaña de Trump Nueva York, se refirió a Puerto Rico como “isla flotante de basura”, Bad Bunny reaccionó a las declaraciones en sus redes sociales.

En respuesta a los comentarios sobre Puerto Rico, Bad Bunny promocionó el video de campaña de Harris dirigido a los votantes de Puerto Rico y destacó la relación conflictiva que Trump tuvo con la isla durante su mandato en la Casa Blanca.

