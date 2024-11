Benzema habló sobre todos los problemas que tiene Mbappé en el Real Madrid

El delantero francés y ex jugador del Real Madrid, Karim Benzema, tuvo una entrevista en el programa ‘El Chiringuito’ en el que pudo conversar sobre lo que ha sido la adaptación de su compañero y amigo, Kylian Mbappé, al conjunto de la Casa Blanca, al que llegó como el fichaje estrella de la temporada actual.

Problemas en el Real Madrid

Benzema, que hoy en día hace vida en el Al-Ittihad de la Saudi Pro League, no dudó ni un solo segundo en afirmar que el equipo merengue tiene un problema bastante serio y que debe resolver lo más pronto posible: “Para mí el problema es que no es un delantero centro. Mbappé no lo es”.

“Cada vez que juega con la selección de ‘9′ no está bien. No es su posición. Pero es que además a la izquierda hay un chico que está como él. Al mismo nivel, Vinicius. Entonces hay un problema”, repitió en reiteradas oportunidades veces.

Además, Benezema añadió que, “no creo que Ancelotti vaya a mover a Vinicius. Es el mejor del mundo ahora mismo en esa posición. Mbappé tiene que meter en su cabeza que tiene que ser un ‘9’ y olvidarse de la izquierda. Ha sido muy bueno en la izquierda y ahora tienes que serlo en otro sitio”.

Kylian debe saber lidiar con la presión

El ex jugador estrella del Madrid comentó también que, “Mbappé tiene que aprender a vivir con la presión. Es muy fuerte en el Real Madrid. Se tiene que meter él esa presión en cada partido, cada partido es uno nuevo. Tiene que meter goles, te han traído para meter goles únicamente. Tiene el nivel y tiene todo para hacerlo Mi situación el primer año y el de Kylian es diferente. Yo tenía 21 años y él tiene 25, no es lo mismo. No metes un gol en dos o tres partidos y te van a matar”.

Sigue Leyendo:

Fulham de Raúl Jiménez logra épica remontada ante el Brentford

Director técnico del PSV Eindhoven alaba al “Chucky” Lozano

Neymar sufre nueva lesión y sale de cambio en juego del Al Hilal con gestos de dolor