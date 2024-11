Camila Sodi lanza desgarrador mensaje sobre su mamá

Tremendo revuelo causó la actriz mexicana Camila Sodi luego de recurrir a sus redes sociales para hablar por primera vez sobre la complicada situación a nivel de salud que enfrenta su madre, Doña Ernestina.

De acuerdo con un desgarrador mensaje que publicó desde su cuenta oficial de Instagram, la sobrina de Thalía ha sido presa de diversas emociones desde que su madre tuvo que ser hospitalizada el pasado mes de octubre.

Camila Sodi indicó que, tras 18 días de su madre en terapia intensiva, ha optado por dejar de resistirse a la realidad para enfocarse en el mejor escenario posible: “Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío”, declaró desde su perfil oficial.

Camila Sodi solicita donadores de sangre para su mamá Ernestina

Asimismo, destacó la fortaleza que irradia de Ernestina Sodi, misma que la ha guiado durante este duro episodio de su vida: “Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable”, recalcó.

Para concluir su intervención en redes sociales, la protagonista de historias como “Camino Amarte” y “A que no me dejas” hizo hincapié en el apoyo que ha recibido por parte de sus seres queridos, pues sin este, la experiencia sería completamente diferente.

“El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo; solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome“, expresó.

Laura Zapata informa que habló con su sobrina Camila Sodi

¿Cuál es el estado de salud de Ernestina Sodi?

Los primeros reportes sobre el estado de salud y hospitalización de Ernestina Sodi salieron a relucir a mediados del pasado mes de octubre, a través de los micrófonos del periodista Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con el comunicador, la madre de Camila Sodi fue internada tras sufrir dos infartos, como consecuencia de una ruptura de la vena aorta.

A pesar de la trascendencia que obtuvo la noticia, se dijo que la familia de Ernestina ha preferido mantener en privado los detalles de su evolución: “Su estado de salud es reservado”, dijo Infante en ‘De Primera Mano’. “Aún ni la familia ni el hospital han querido dar detalles”.