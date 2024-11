Cómo vender tu coche a un comprador en línea

Vender tu coche a Carvana, CarMax o CarGurus es tan sencillo como llenar un formulario web. Y según una encuesta de CR, puedes conseguir más de lo que esperas.

By Benjamin Preston

Hay varias formas de vender tu coche: de forma privada a un comprador, intercambiarlo en un concesionario o venderlo por internet a un vendedor de coches usados.

Cada método implica un equilibrio diferente entre las molestias y la cantidad de dinero que puedes esperar recibir por la venta. Publicar tu propio anuncio y reunirte en persona con compradores privados lleva tiempo, pero suele generar más dinero. Los intercambios o permutas son más rápidas, pero probablemente no te generen tanto dinero.

Obtener una oferta en efectivo al instante (ICO) en línea a través de un vendedor como Carvana o CarMax, así como plataformas como CarGurus y Kelley Blue Book suele ser, en general, la experiencia de venta más sencilla. También es probable que obtengas el mejor precio por tu coche, según una encuesta reciente de más de 14,000 miembros de Conssumer Reports que han vendido sus coches en los últimos dos años.

Los miembros de CR declararon el mayor nivel de satisfacción con las ICO en comparación con entregar su coche a un concesionario o venderlo a un desconocido a través de una plataforma de anuncios clasificados en línea como Craigslist o Facebook Marketplace.

Entre las ventas de los miembros de Consumer Reports a través de las ICO, alrededor de dos tercios se hicieron casi completamente en línea, y el tercio restante tuvo una evaluación en persona de su coche. El personal del Centro de Pruebas de Automóviles de CR, que compra, conduce, prueba y vende docenas de coches cada año, estaba intrigado por los resultados, así que enviamos información sobre dos de nuestros coches de prueba salientes a varias empresas para ver lo fácil que era vender un coche de esta manera. Resulta que no hay mucho más que introducir algunos datos básicos del vehículo en un formulario web y esperar una respuesta, además de organizar todos los documentos oficiales que necesitas completar para vender un coche en tu estado.

Enviamos dos vehículos similares que habíamos terminado de evaluar (un Lexus RX350 Premium+ AWD 2023 y un Lexus RX350h Hybrid Premium+ AWD 2023) a varios sitios web de ICO diferentes. Ingresamos el VIN (también puedes usar el número de placas del auto) y las opciones y el equipamiento de los autos en cada formulario para obtenr cotizaciones de Carvana, CarMax, Carwiser (que nos dio una cotización de CarGurus), y Kelley Blue Book. Luego, comparamos eso con el precio que nos dio el estimador de valor de autos de CR, que funciona con Black Blue, un socio de CR.

“Es muy importante obtener varias cotizaciones cuando se vende un coche de esta manera”, dice Gabe Shenhar, director asociado del Centro de Pruebas de Automóviles de Consumer Reports. “Es fácil obtener una cotización de un vendedor en línea, pero hay muchas variables: la antigüedad y el estado del coche, lo que está en demanda en el lugar donde vives, etc. No quieres perder dinero si puedes evitarlo”.

Cómo preparar el coche

“Vender a través de una ICO es un poco diferente que publicar un anuncio en línea o estacionar el coche a un lado de la carretera con un cartel de “se vende” pegado en el parabrisas. El coche debe estar en buenas condiciones, pero no hay que preocuparse demasiado por presentarlo con calidad de exposición.

“No es necesario que el coche sea lavado a fondo si se va a vender a Carvana o a otro vendedor en línea, o incluso a un concesionario”, dice John Ibbotson, jefe de mecánicos del Centro de Pruebas de Automóviles de CR. “Un lavado rápido y un aspirado serán suficientes. A este nivel, los compradores profesionales buscan daños, no una pintura reluciente”.

CarMax y Carvana, por ejemplo, tienen técnicos que limpian los coches y arreglan cualquier avería antes de ponerlos a la venta. Kelley Blue Book y Carwiser te ponen en contacto con concesionarios interesados en comprar tu coche, y es probable que cualquier concesionario al que se lo vendas tenga su propio procedimiento de limpieza y reacondicionamiento.

Cómo conseguir una oferta en línea

Es sorprendentemente sencillo obtener una oferta de una de estas empresas con un mínimo esfuerzo. Todos los vendedores que probamos nos pidieron el número de identificación del vehículo (VIN) o el número de la placa, junto con el color y las características del vehículo, tanto las instaladas de fábrica como las del concesionario. También se le indicó al sistema si se había fumado en el vehículo, si había estado involucrado en un accidente o si había sufrido otros daños, como por inundación. Los formularios también preguntaron si había dos llaves. Solo uno, CarMax, pidió fotos del interior y el exterior. Y si no puedes enviar fotos con tu teléfono, puedes llevar el coche a uno de sus 250 puntos de venta para una inspección en persona que, como comprobamos con uno de los vehículos, suele durar menos de una hora.

Después de enviar tu información, recibirás una oferta. Todos los vendedores nos dieron una cifra en cuestión de minutos, excepto CarMax, que nos contestó el mismo día. Luego nos dieron varios días para pensarlo y aceptar o rechazar la oferta. Si aceptas, tendrás que mostrar un comprobante de propiedad del coche y algún tipo de identificación. Ten en cuenta que las leyes que regulan la documentación que hay que llenar cuando vendes (título, factura de compraventa, etc.) varían de un estado a otro.

En Connecticut, donde se encuentra el Centro de Pruebas de Automóviles de CR, nos pidieron que proporcionáramos fotografía de la lectura actual del odómetro del coche, ambos lados del título y la licencia de conducir de cada persona que figura en el título como propietario.

Trámites y dinero

La forma en que se maneje el dinero dependerá de a quién le vendas el coche. CarMax y Carvana te pagarán por tu coche y también te ofrecen financiación, ya sea para otro coche o para el préstamo que ya estás pagando. Kelley Blue Book y Carwiser dejan estas cuestiones en manos del concesionario con el que te pongas en contacto a través de sus plataformas. Vale la pena recordar que un intercambio incluye un incentivo fiscal en muchos estados, en el que solo pagas impuestos sobre la diferencia entre el precio de venta de tu antiguo coche y el nuevo que estés comprando.

Sea cual sea el método que elijas, ten la documentación en regla. En general, si quieres vender tu coche, necesitarás el título. Si todavía estás haciendo pagos por el coche, el prestamista tiene el título y tienes que saldar el préstamo para tomar posesión del vehículo. Sin embargo, Carvana, CarMax y la mayoría de los concesionarios también se encargarán de esta parte de la venta.

Cada vez que decidas financiar tu vehículo a través de un concesionario, CR recomienda primero obtener un préstamo aprobado previamente por tu banco o cooperativa de crédito y utilizar esos términos como punto de partida para las negociaciones sobre el precio del vehículo y la financiación. Tu institución financiera puede ofrecer la mejor oferta, pero las tasas de los concesionarios pueden ser competitivas. En cualquier caso, vale la pena investigar.

