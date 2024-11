¿Cuándo se darán a conocer los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos?

WASHINGTON.- Los resultados de las elecciones generales en Estados Unidos se darán a conocer en forma escalonada, ya que también hay procesos locales y estatales, pero el resultado por la Presidencia podría ocurrir el miércoles por la noche o el jueves por la mañana, pero solamente si los datos no dejan dudas sobre quien se imponga, según reportes extraoficiales.

The Associated Press es, como cada proceso electoral, el medio que dará a conocer las proyecciones de la votación sobre quién ganó entre Kamala Harris y Donald Trump, basado en los resultados o las encuestas entre votantes, incluyendo aquellos que votaron por anticipado, pero también en los conteos oficiales.

Según un calendario extraoficial obtenido por este diario, se espera que entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m. del Este del 5 de noviembre se den a conocer resultados en Georgia y Carolina del Norte, pero si hay un margen cerrado de diferencia, entonces se esperará para determinar a quien gane.

A esa hora también se esperan resultados parciales de Pensilvania, Wisconsin y Minnesota, así como avances en Virginia, Florida, Ohio y Colorado.

Hacia la medianoche se espera que los resultados avancen, pero no serán definitivos.

El miércoles continuará el conteo y es posible avances significativos en algunos estados bisagra, como Arizona, Pensilvania, Nevada, Michigan y Wisconsin.

El jueves se espera que la mayoría de los estados hayan prácticamente terminado el conteo, pero si las contiendas son cerradas es posible que no se proyecte si Harris o Trump ganó en la entidad.

La definición del ganador es determinada por el conteo final de los votos por parte de los funcionarios electorales en cada estado, no por las proyecciones que realizan los medios de comunicación, como AP, aunque en general coinciden.

“Nuestro estándar [sobre proyectar quién gana] es una precisión del 100%. Entonces, si no estamos seguros de que haya, sin la menor duda, que los candidatos que van detrás no puedan alcanzar al líder, entonces nos abstenemos”, explicó David Scott, vicepresidente de AP, quien supervisa las Operaciones Electorales. “Si pensamos que es posible que la contienda dé la vuelta, que los candidatos que van detrás tengan un camino hacia la victoria, por pequeño que sea, mientras exista ese camino hacia la victoria, no podemos decir aún quién ha ganado”.

Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin los estados donde podrían tardar más los conteos, debido al nivel de competitividad.

La campaña de Harris adelantó un temor de que la noche de la elección el expresidente Trump intente proclamarse ganador sin que haya suficientes datos.

La forma de dar a conocer los resultados es muy similar para todas las contiendas, incluidas las posiciones en el Congreso.

Las proyecciones contra los resultados finales

Scott explicó que AP realiza más de 120,000 encuestas entre los votantes cuyos resultados se analizan y luego se genera la proyección, la cual debe ser muy clara sobre quién ganará.

“Son muchos datos para clasificar de manera oportuna para poder hacer un anuncio”, dijo Scott a C-SPAN. “Así que The Associated Press declarará a los ganadores en unas 4,800 elecciones este noviembre; eso asumiendo que ninguna de ellas vaya a una segunda vuelta, lo que por supuesto ocurrirá en algunas de ellas”.

Hay estados, como Georgia y Luisiana, donde hay segundas vueltas, entonces a veces los datos disponibles son insuficientes para proyectar a un ganador.

La forma en realizar las proyecciones ha cambiado, ya que más gente ha decidido votar por adelantado. Por ejemplo, este año participaron 84.6 millones de votantes en forma anticipada, ya sea por correo o en centros de votación especiales, según el Electoral Lab de la Universidad de Florida.

AP, indica Scott, analiza varios elementos, además de la encuesta de salida.

“Podemos entender la historia electoral de un estado; podemos ver las estadísticas de registro; podemos ver las estadísticas de votación anticipada y luego podemos ver los resultados de nuestra encuesta”, dice. “Y si todas esas cosas se alinean para demostrar que, una vez más, un candidato obtendrá una victoria contundente en un estado, podemos declarar un ganador”.

No es común que se declare a un ganador o ganadora apenas se cierran las urnas, pero si todos los elementos expuestos por Scott se conjuntan, entonces se hace la proyección de triunfo.

En paralelo, los estados continúan con el conteo oficial y aunque haya variaciones en porcentajes es posible que ya no cambie el resultado final.

¿A quién se proyecta para la presidencia?

La contienda electoral está muy cerrada, según los sondeos, pero hay pronósticos que perfilan un triunfo de Harris sobre Trump, en ocho modelos de análisis.

Para proyectar a un ganador, éste debe sumar 270 votos irrefutables del Colegio Electoral, es decir, que en ningún estado que determine a quien gane haya duda sobre que el resultado pudiera cambiar hacia el conteo final.

Según FiveThirtyEight, NateSilver538, Sabato’s Crystal Ball, The Economist, Election Daily, CNalysis, JHKersting y Race to the Withe House, Harris podría obtener los 270 votos del Colegio Electoral.

Mientras que el modelo de Decision DeskHQ y el Daily Mail-J.L. Partners será Trump quien se imponga con más de 270 votos electorales.

Sigue leyendo:

• Con masiva e histórica votación anticipada Georgia acapara la atención electoral.

• Hay 27 distritos que definirán mayoría en la Cámara; en el Senado hay seis contiendas claves.