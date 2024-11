Directivo de México tiene a Nicaragua soñando con un Mundial

Dicen que nadie es profeta en su tierra y para Javier Salinas, dirigente con amplia experiencia y trayectoria desde varias trincheras del deporte de México, dicho refrán podría englobar muy bien la gran labor que tiene a la selección de Nicaragua soñando por primera vez en su historia en un Mundial.

Precisamente por esta gran labor en un país que, en el mapa futbolístico de CONCACAF, nunca ha figurado a grandes niveles, La Opinión, lo buscó para conocer de cerca cuáles han sido los factores determinantes que han generado un cambio empresarial en un fútbol muchas veces ni ellos mismos se dan cuenta de que tienen un diamante en bruto en las manos.

Invictos y sumando 3 @CNationsLeague A con Corazón y Pasión @LaAzulyBlanco pic.twitter.com/bvV43WeQPg — Javier Salinas (@JSalinas) September 6, 2024

“La clave principal es un proyecto serio y profesional, así como un cambio cultural, es un futbol que desde hace muchos años querían cambiar, empezaron con la Liga y de esta forma se da mi acercamiento con ellos como consultor para la Liga y después presenté un proyecto para la selección nacional desde el punto de vista estratégico e integral”.

Obviamente por más proyectos que se pudieran presentar, sin la retroalimentación de los nicaragüenses con el hambre de crecer, nada de esto hubiera sido posible, al grado de que el propio dirigente azteca aseguró que: “Te puedo decir que existe tanta calidad que cuatro o cinco jugadores de la selección de Nicaragua son mejores que la mitad de los extranjeros que han llegado al fútbol de México”.

Lo cierto es que en la charla, Salinas, presentó datos fríos y contundentes que demuestran el crecimiento de la plantilla de la selección de Nicaragua a cargo de un viejo conocido de la afición del fútbol de México como el chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, que ha colaborado para que el valor del equipo nacional haya elevado su cotización.

Actualmente, la selección nacional de Nicaragua pasó de 1.9 millones (2.07) a 4.9 millones de euros (5.3 millones de dólares) y que en el último ranking de FIFA han escalado posiciones hasta colocarse en el sitio 131, después de que por muchos años no pasó del sitio 200. Es decir, que poco a poco la mentalidad ha ido cambiando.

“Todos se han dado cuenta de que existen muchas condiciones para seguir creciendo y que ellos mismos han entendido las formas para profesionalizarse en todos sentidos. Creo que la clave del éxito ha sido importante en entender las virtudes y tratar de corregir las deficiencias”, precisó.

Javier Salinas, con gran experiencia como el director de mercadotecnia de la Federación Mexicana de Fútbol y presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, así como sus orígenes en la creación del departamento de comunicación social de Monarcas Morelia, llegó en 2022 con un proyecto integral a Nicaragua y después de 24 meses de incansable labor se ha dado cuenta de que hay muchas áreas de oportunidad para irrumpir con éxito a otros niveles en la CONCACAF

Javier Salinas ha revalorizado a la selección de Nicaragua y ha ayudado a crear una identidad que los tiene soñando en un Mundial por primera vez en su historia. Crédito: Cortesía

“El jugador nicaragüense tiene un hambre de triunfo que pocas veces había visto en el fútbol latinoamericano. Hay un potencial enorme en los futbolistas, pero se necesitaba de un proceso que creyera en ellos y un cuerpo técnico como el de Marco Antonio Figueroa, que les infundiera personalidad para que no se sientan menos que cualquier rival”, precisó.

Actualmente, Nicaragua se encuentra en la segunda ronda de la eliminatoria mundialista para México, Estados y Canadá 2026, donde enfrentará a Guyana el 6 de junio de 2025 y cuatro días después a Panamá en busca de mantenerse de líder del Grupo D junto con la selección canalera y así aspirar a uno de los 12 lugares que buscarán uno de los tres boletos disponibles en la tercera ronda eliminatoria mundialista.

El fútbol de México no es tan malo como dicen en redes sociales

La experiencia de Javier Salinas en otras latitudes le ha permitido ver de reojo lo que pasa en el fútbol de México y por esa razón aseguró sin temor a equivocarse que”: El fútbol de México no es tan malo como se maneja en redes sociales, pero tampoco tan bueno como creen los directivos de la Liga MX”.

El exdirigente del fútbol azteca dijo que la principal razón porque México ha caído en un bache es que se han alejado de los preceptos que dio origen a la Liga MX y que provocó cambios estructurales dentro de la propia Federación Mexicana de Fútbol.

“Creo que el hecho de pensar solo en generar dinero y olvidarse de otros aspectos ha provocado que la Liga MX esté estancada. No es posible que veas lo que pasó no hace mucho en el Querétaro vs. Atlas, donde pudo desencadenar una tragedia mucho más grande de los lamentables hechos que acontecieron, pero todo por alejarse de los protocolos y orígenes de la propia Liga MX”, finalizó.

Soñar no cuesta nada y en Nicaragua, Javier Salinas, está ayudando al cambio de mentalidad de los jugadores de Nicaragua a todos niveles. Crédito: Cortesía

