El USDA lanzará pruebas de leche cruda para detectar contaminación por gripe aviar

En respuesta al aumento de casos de gripe aviar entre animales de granja, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha puesto en marcha una iniciativa de monitoreo para detectar la presencia del virus H5N1 en leche cruda a granel.

Este esfuerzo busca contener la rápida propagación del virus en hatos lecheros, además de proteger la salud de los trabajadores agrícolas que están en contacto constante con el ganado infectado. La gripe aviar, altamente contagiosa y comúnmente asociada con aves de corral, ha demostrado en los últimos meses que puede transmitirse a otros animales, generando inquietudes de salud pública en áreas de ganadería.

Desde el descubrimiento del virus en vacas lecheras en marzo, más de 400 hatos en diversas regiones de EE.UU. han sido afectados, y California es uno de los estados con mayor incidencia, acumulando más de 200 casos.

A nivel nacional, el impacto del virus también ha sido devastador en la industria avícola, con más de 100 millones de pollos infectados. Ante esta situación crítica, el USDA, en colaboración con veterinarios estatales y locales, ha decidido actuar preventivamente mediante la implementación de una estrategia escalonada para recolectar muestras de leche y evaluar la presencia del virus H5N1 en estas producciones.

La estrategia del USDA consiste en obtener muestras de leche cruda a granel directamente de las granjas para su análisis en laboratorios especializados. Los datos obtenidos serán empleados para elaborar un mapa detallado de las áreas de contagio, lo cual facilitará la implementación de medidas de bioseguridad más efectivas. El USDA explicó en un comunicado que el objetivo de este enfoque es doble: reducir la propagación del virus y disminuir los riesgos laborales para aquellos que trabajan con animales infectados.

“Los datos recopilados hasta ahora han demostrado que el H5N1 puede transmitirse mediante equipos, personas y otros elementos que circulan entre granjas, afectando tanto a lecherías como a instalaciones avícolas”, explicó la agencia.

En el contexto de esta emergencia, la detección del primer cerdo infectado con H5N1 en Oregon ha elevado las preocupaciones sobre el riesgo de que el virus eventualmente pueda adaptarse para infectar a humanos. Los científicos de los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios (NVSL) del USDA han realizado una secuenciación genética del virus hallado en este cerdo y en las aves de la granja donde se originó el brote.

Hasta el momento, no se han detectado mutaciones que indiquen un aumento en la capacidad del H5N1 para transmitirse a humanos. No obstante, este hallazgo ha intensificado los esfuerzos de monitoreo y control, ya que la industria cárnica y agrícola han expresado su preocupación sobre el impacto económico y de salud pública que una expansión del virus podría generar.

El impulso de la industria agrícola también ha influido en la decisión del USDA de implementar pruebas de leche cruda a gran escala. Según el American Journal of Managed Care, representantes de la industria han presionado para que el gobierno refuerce los esfuerzos de vigilancia, y un programa piloto de pruebas en Colorado ha mostrado resultados positivos, logrando reducir nuevos casos de gripe aviar en vacas lecheras. La experiencia de Colorado ha sido clave para la expansión de este programa en otras áreas afectadas y para promover políticas de control en otras granjas lecheras.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron recientemente que hasta la fecha, 35 personas han sido infectadas con el virus, aunque no se han confirmado casos relacionados con el consumo de leche. En cuanto a los riesgos para los consumidores, las autoridades sanitarias aseguran que la pasteurización de la leche elimina el virus H5N1, lo que representa una medida eficaz para garantizar la seguridad de los productos lácteos. Sin embargo, la leche cruda no pasteurizada sigue siendo una preocupación debido al potencial de contaminación, no solo con gripe aviar, sino también con patógenos como E. coli y Salmonella. Los CDC y el USDA recomiendan encarecidamente a los consumidores que eviten el consumo de leche cruda, especialmente en estos momentos de riesgo elevado.

La decisión del USDA de analizar la leche cruda a granel marca un paso significativo en la contención de la gripe aviar en el sector ganadero, además de constituir una medida preventiva para proteger tanto a la industria como a los consumidores. En colaboración con autoridades estatales y actores de la industria agrícola, el USDA busca establecer una red de monitoreo constante y robusto, que permita reaccionar rápidamente a nuevos brotes y minimizar los efectos de este virus altamente contagioso. Con estas acciones, las autoridades esperan reducir la propagación del H5N1 en el país y proteger tanto a las personas involucradas en las labores agrícolas como a los consumidores de productos lácteos, en un contexto donde la seguridad alimentaria se ha convertido en una prioridad creciente.

