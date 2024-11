Se dio a conocer el alcance de la lesión reciente de Neymar

El delantero brasileño Neymar estará fuera de acción “al menos dos semanas” luego de haber sufrido una nueva lesión el lunes pasado, apenas dos semanas después de regresar a los terrenos de juego, de acuerdo con información difundida por Jorge Jesús, entrenador del Al-Hilal, de la Saudi Pro League.

2 semanas fuera, confirmado por el técnico

“Sufre una lesión muscular. No sé cuánto tiempo no podrá entrenarse, al menos dos semanas”, declaró el entrenador portugués luego del partido ganado de su equipo con marcador de 3-0 en la Liga de Campeones asiática contra el Esteghlal iraní.

Neymar Júnior de 32 años de edad, vio acción en el campo de juego viniendo desde el banquillo al minuto 58 en duelo que se llevó a cabo en las instalaciones del Kingdom Arena de la ciudad de Riad, cuando el Al Hilal ya se encontraba adelante en el marcador con 2 goles por 0. Pero a pesar de ello, el máximo goleador histórico en la selección nacional de Brasil, pareció resentirse de un problema en uno de sus muslos y, luego de recibir tratamiento en la banda por el equipo médico del equipo, tuvo que salir del partido al minuto 86.

Neymar acababa de superar una grave lesión

El astro brasileño se había lesionado el ligamento cruzado y el menisco el pasado día 17 de octubre de 2023 con Brasil, en un partido de las eliminatorias mundialistas de cara al Mundial-2026 contra Uruguay. Los primeros minutos de acción de Neymar en partido oficial fue el 21 de octubre, ingresando al campo de juego en el minuto 77 contra el Al-Ain en Emiratos Árabes Unidos, también en la Liga de Campeones asiática.

“Neymar no es un caso fácil. Demuestra lo que pensaba cuando tomé la decisión de ficharlo para la Liga, porque sabía y sé que no será fácil para él. Médicamente su rodilla se ha curado, pero luego va a tener problemas como los de hoy, problemas musculares porque lleva mucho tiempo sin jugar. Y el ritmo del equipo es muy alto”, fueron parte de las palabras del técnico Jorge Jesús. “Va a tener problemas musculares hasta que consigamos reequilibrarlo muscularmente, físicamente. Hasta que no lo hagamos, eso va a pasar mucho”, añadió el entrenador luso.

