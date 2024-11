“Acepto la derrota, pero no voy a ceder en la lucha por la justicia y dignidad”: Kamala Harris

En un discurso histórico donde reconoció la victoria de Donald Trump, la vicepresidenta Kamala Harris expresó su gratitud a su familia, al presidente Biden, a la primera dama, la Dra. Jill Biden, al gobernador Tim Walz, a su compañero de fórmula y a su personal de campaña, mientras aceptó que ya habló con el presidente electo.

“Estoy aquí para decir: aunque acepto la derrota, no renuncio a la lucha que impulsó esta campaña“, aseguró Harris en un discurso en Washington, el primero desde que fue declarada perdedora de las elecciones.

“Pero escúchenme, no voy a ceder a la lucha que dio todo en esta campaña, la lucha por libertad, la justicia y dignidad de todos los habitantes de Estados Unidos”, insistió.

Harris dijo que los resultados de las elecciones deben aceptarse y reiteró que habló con Trump y que participará en una transferencia pacífica del poder.

“El resultado no es el que quisimos ni por el que trabajamos ni por el que votamos, pero la luz del Estados Unidos prometido volverá mientras sigamos trabajando y sigamos luchando”, apuntó la candidata en su discurso de reconocimiento de la derrota en los comicios.

Harris aseguró que deben “aceptar los resultados de estas elecciones” porque “un principio democrático es que cuando perdemos unas elecciones hay que reconocerlo”, y subrayó que trabajará para “una transición pacífica de poder”.

“Escúchenme cuando les digo: la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando”, continuó Harris.

“Permítanme decirles que hoy mi corazón está lleno. Mi corazón está lleno hoy, lleno de gratitud por la confianza que han depositado en mí, lleno de amor por nuestro país y lleno de determinación”, dijo.

“El resultado de esta elección no fue lo que queríamos, no fue por lo que luchamos, no fue por lo que votamos, pero escúchenme cuando les digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando”, sentenció.

La vicepresidenta utilizó lo que llamó “una ley de la historia”, recordando un adagio que dice que “sólo cuando está lo suficientemente oscuro se pueden ver las estrellas”.

“Sé que mucha gente siente que estamos entrando en una época oscura, pero por el bien de todos, espero que no sea así”, dijo. “Estados Unidos, si es así, llenemos el cielo con la luz de mil millones de estrellas brillantes. La luz del optimismo, de la fe, de la verdad y del servicio”, concluyó.

