Empleado despedido mata a dos trabajadores en el Navy Pier de Chicago

Autoridades informaron que un hombre que fue recientemente despedido de su trabajo en Navy Pier regresó a la atracción turística de Chicago y mató a dos trabajadores antes de huir.

El ataque ocurrió el martes por la tarde después de que el trabajador despedido obtuvo acceso a un espacio de oficina cerca de un muelle de carga en Navy Pier, dijo a los periodistas el jefe de patrulla de la policía, Jon Hein.

El agresor disparó contra Lamont Johnson, de 51 años, y un hombre no identificado de 47 años antes de huir. Las víctimas fueron declaradas muertas en un hospital.

La policía se negó a identificar al presunto atacante el miércoles, citando una política del departamento de no identificar a nadie hasta que se presenten cargos contra él, y no dijo si cree que representa un peligro para el público.

No quedó claro de inmediato por qué la policía no conocía el nombre de uno de los trabajadores asesinados, pero sí su edad, reseñó The Associated Press.

El sospechoso fue despedido el 14 de octubre de su trabajo en Navy Pier, que cuenta con tiendas, restaurantes, entretenimiento y su icónica noria a lo largo del lago Michigan.

“Como ex empleador del subcontratista, tenía acceso. Sabía cómo llegar a esa zona del muelle de carga trasera”, dijo Brian Murphy, director de operaciones de Navy Pier, a WLS-TV.

El sitio fue cerrado después de los tiroteos y se envió una alerta a las personas que viven cerca, dijo Murphy.

