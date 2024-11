¿Es mejor el té suelto que el té en bolsitas?

Compara tus opciones

By Althea Chang-Cook

Los amantes del té dirán que el té suelto tiene mejor sabor, pero el té en bolsitas es mucho más práctico. Hablamos con expertos para descubrir la verdad sobre cómo se comparan el té suelto y el té en bolsitas.

Variedad. Aunque puedes encontrar muchas opciones de tés en bolsitas, el té suelto ofrece aún más variedades y combinaciones. “Existen muchas más opciones– miles”, dice Michelle M. Francl, PhD, profesora de química en Bryn Mawr College en Pensilvania y autora de “Steeped: The Chemistry of Tea” (Royal Society of Chemistry, 2024).

Sabor. Todo depende de las preferencias personales, pero en general, el sabor de los tés sueltos ofrece una mayor diversidad y profundidad. Las hojas de los tés sueltos suelen ser más grandes y, en general, de mayor calidad que las de las bolsitas, que tienden a contener principalmente pequeñas partículas de hojas. Además, las hojas sueltas pueden expandirse en una tetera o taza, lo que permite que una mayor parte de su superficie entre en contacto con el agua, lo que intensifica el sabor. Por otro lado, las bolsitas de té comprimen las hojas lo que puede ocasionar que algunos de los compuestos de sabor sean absorbidos. Una ventaja de los tés en bolsitas, dice Francl, es que están mezclados para que el sabor sea consistente en cada taza. Por lo que si encuentras un té en bolsita que realmente te gusta, puedes confiar que tendrá el mismo sabor cada vez que lo tomas.

Infusión. Debido a que las hojas del té suelto son más grandes, pueden tardar más en infusionar que los tés en bolsitas. Con el té en bolsitas, obtendrás una taza más rápida, pero eso significa que es más fácil exceder el tiempo de infusión, lo que puede hacer que el té se vuelva amargo y ácido. A diferencia de muchos tés en bolsitas, el té suelto no siempre libera todos sus componentes de sabor en una sola infusión. Si quieres hacer una segunda taza o tetera, simplemente vierte más agua caliente sobre las hojas que ya usaste.

Cafeína. Los niveles de cafeína dependen principalmente del tipo de té, del tiempo que se infusiona y de la temperatura del agua. Si bien estos factores son más importantes que si viene en una bolsita o suelto, algunas investigaciones indican que la bolsita en sí puede afectar la liberación de cafeína de las hojas.

Antioxidantes. Los estudios son contradictorios sobre si los tés en bolsitas o sueltos tienen más antioxidantes. Pero en términos prácticos, realmente no importa. Ambos tipos son ricos en estos compuestos.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de Noviembre/Diciembre del 2024 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.