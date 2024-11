México dice que no hay que preocuparse por triunfo de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no hay motivo de preocupación por el triunfo de Donald Trump, candidato republicano, en las elecciones de Estados Unidos, donde hasta el momento lleva ganados 277 votos electorales, ante 224 de su rival demócrata Kamala Harris.



La mandataria mexicana dijo que no llamará al virtual ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, hasta que se de a conocer el resultado del conteo final, pero adelantó que la relación con Estados Unidos será cordial.



Sheinbaum espera el conteo final

“Vamos a esperar a los resultados oficiales para hacer el comunicado oficial respecto a la elección presidencial de Estados Unidos”, adelantó la presidenta de México.



También indicó que luego de que se haga oficial el triunfo de Trump, emitirá un comunicado y se pondrá en contacto con el republicano, pero por lo pronto aseguró que México no tiene por qué preocuparse.

“A todos los mexicanos: no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos, a los empresarios mexicanos: no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano”, aseguró la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina.



Sheinbaum dijo que va haber diálogo con el nuevo gobierno estadounidense: “Por eso digo que no hay motivo de preocupación, sino sencillamente en el momento en que ya sea oficial el triunfo vamos a establecer comunicación y tener buenas relaciones. Tranquilidad a los mercados, tranquilidad a todos y vamos a estar muy unidos en esto”, precisó.



Respecto a las amenazas de deportación lanzadas en la campaña de Trump, la mandataria mexicana indicó que el gobierno mexicano siempre brindará ayuda legal a sus connacionales a través de la embajada y consulados ubicados en la Unión Americana.

Claudia Sheinbaum reiteró que esperará a que finalice el conteo de las elecciones en Estados Unidos antes de emitir un comunicado oficial por parte de su gobierno. “En cuanto el triunfo sea oficial, estableceremos comunicación”, aseguró.

Indicó que las relaciones entre México y Estados Unidos van a seguir fortaleciéndose con el apoyo de los empresarios de ambos países para continuar fomentando las inversiones.



“No competimos, nos complementamos”, aseguró la presidenta de México.

Sigue leyendo:

–Elecciones 2024: Trump mantiene tendencia y suma 277 votos del Colegio Electoral

–México confía en buena relación con EE.UU. tras elecciones