México confía en buena relación con EE.UU. tras elecciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado cautelosa sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y lo demostró nuevamente en vísperas de la jornada electoral, ya que este lunes, dijo que independientemente de quien gane, Kamala Harris o Donald Trump, su gobierno respetará la decisión del pueblo estadounidense.

“Nosotros vamos a decidir hasta que no se termine el proceso electoral de Estados Unidos, no nos vamos a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral, así debe ser, así lo hizo en su momento el expresidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaremos en contacto con el próximo presidenta o presidenta”, manifestó Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.



La mandataria mexicana indicó que su gobierno trabajara en coordinación y con respeto con quien resulte triunfador o triunfadora en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, destacó que son varios los temas de la agenda bilateral, como la economía, la migración y la estrategia contra el narcotráfico.

Destaca la importancia del T-MEC

Destacó el reciente encuentro que sostuvo con empresarios estadounidenses, donde se anunciaron importantes inversiones en México. Precisó que el T-MEC es un acuerdo que no solo beneficia a un solo país, sino a sus tres integrantes (México, Estados Unidos y Canadá).

“Como dije desde la toma de posesión, el tratado nos complementa no hay competencia entre las naciones entre nuestros países, sino al contrario nos complementa y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel”, aseguró la mandataria mexicana.



Destacó que los temas relacionados con la migración, comercio y el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, seguirán siendo prioritarios en la relación binacional.



En cuanto al fentanilo, Claudia Sheinbaum destacó que es un tema importante para los Estados Unidos por razones humanitarias, pero indicó que también otros temas para trabajar en conjunto



“Va haber buena relación, además de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos en el momento en que ya estén los órganos electorales hayan tomado la decisión definitiva, entonces en ese momento estableceremos la relación y buscaremos la mejor comunicación”, indicó la presidenta mexicana.