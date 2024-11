Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 7 al 13 de noviembre

Marisela en el Teatro Youtube

La cantante Marisela ofrecerá un show en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) en el que interpretará los temas que la hicieron una de las cantantes más populares de la década de los ochenta. Viernes 8 pm. Boletos desde $68. Informes Ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Los Kjarkas en el Alex theatre

Los Kjarkas es un grupo de música tradicional boliviana que alguna vez fue una de las bandas más reconocidas de su género. Actuarán en el teatro Alex (216 N. Brand Blvd., Glendale) por una sola noche. Sábado 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

50 años de Hello Kitty

Para celebrar los 50 años de Hello Kitty, Universal CityWalk (100 Universal City Plaza, Los Angeles), dio a conocer una selección de nuevos elementos de menú disponibles en el Hello Kitty and Friends Cafe, así como productos en la nueva Sanrio Smile Shop. Los artículos conmemorativos estarán disponibles hasta el 31 de diciembre. Entrada al CityWalk gratis. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: NBC Universal

Exhibición de moda en el Skirball

La exhibición multidisciplinaria, Diane von Furstenberg: Woman Before Fashion, ya está disponible en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), y aborda la extraordinaria vida y excepcional carrera en la moda de la diseñadora Diane von Furstenberg. Incluye piezas de su archivo, trabajos de arte, objetos sin valor de su colección y más. Termina el 31 de agosto. Entradas desde $13; gratis los jueves. Informes Skirball.org.

Foto: Skirball Cultural Center

Exhibición nueva en el Academy Museum

Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema es una muestra en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) que profundiza en el papel esencial del color en el cine; incluye clips de filmes, equipo tecnológico y objetos como las legendarias zapatillas diseñadas por Gilbert Adrian para The Wizard of Oz, el vestido verde que usó Kim Novak en Vertigo y un conjunto azul que Jamie Foxx se puso en Django Unchained. Hay instalaciones interactivas que explican el uso del color en el cine. Termina el 13 de julio. Boletos desde $15; informes academymuseum.org.

Foto: Ananya Iyer, The Academy Museum of Motion Pictures

Lite-Brite en Santa Monica

Lite-Brite: Worlds of Wonder es una experiencia inmersiva que presenta la empresa Hasbro en el Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Monica). La experiencia apta para todas las edades, reimagina el icónico juguete Hasbro, con once cuartos interactivos divididos en tres mundos: Underwater, Prehistoric y Outer Space; con obras iluminadas, estaciones sensoriales, un teatro inversivo y una galería con obras de un artista local. Termina en enero. Boletos desde $17. Informes feverup.com.

Foto: Cortesía

Musical “Back to the Future”

El nuevo Back to the Future: The Musical está basado en la cinta del mismo nombre que popularizó Michael J. Fox en los años ochenta. En él, Marty McFly es un chico rocanrolero que es transportado accidentalmente a 1955; antes de regresar a 1985, debe asegurarse de que sus jóvenes padres se enamoran para salvar su propia existencia. Se exhibe en el Hollywood Pantages Theatre (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) en días selectos hasta el 1 de diciembre. Boletos desde $58. Informes ticketmaster.com.

Foto: Matthew Murphy y Evan Zimmerman

Astra Lumina en Palos Verdes

La exhibición Astra Lumina regresa a South Coast Botanic Garden (26300 Crenshaw Blvd., Palos Verdes Estates) por tercer año consecutivo. La producción multimedia es una experiencia con luces inmersivas con proyecciones, luces y música que ya ha recorrido importantes ciudades del país. Comienza mañana viernes y termina en diciembre. Boletos desde $31. Informes astralumina.com.

Festival familiar en La Brea Tar Pits

PST ART + Science Family Festival en La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) reune el arte y la ciencia en un evento que es para toda la familia. Tendrá lugar al aire libre y contará con actividades interactivas que exploran la riqueza y diversidad del arte y la ciencia en el sur de California. Del sábado al lunes 10 am a 6 pm. Entrada gratuita. Informes pst.art.

Foto: Cortesía