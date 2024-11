DT del Rayo Vallecano niega roces con James Rodríguez

James Rodríguez ha tenido pocos minutos de actividad en el Rayo Vallecano y, luego del gran nivel que mostró el colombiano en la Copa América, esto ha desatado suspicacias por parte de sus seguidores, quienes señalaron que la razón podría ser un posible roce con su DT Íñigo Pérez, algo que el estratega desmintió rápidamente, pese a no saber nada al respecto

“No soy consciente de los rumores y tampoco he hablado con James sobre esta información. No es el momento y, si lo fuera, estoy abierto a conversar con cualquier jugador que esté incómodo con su situación”, mencionó.

“No hay ningún problema entre James y yo. No os puedo dar más información”, insistió.

Desde su llegada al Rayo Vallecano el pasado 26 de agosto, James Rodríguez ha disputado cinco partidos, uno como titular, y suma 123 minutos de juego. En los dos últimos no jugó. En el de Liga contra el Alavés y contra el modesto Villamuriel en Copa del Rey.

A propósito de esto, el DT aprovechó la situación para decir que el colombiano ya está listo para volver a la cancha y justificar su ausencia en la convocatoria para el juego pasado.

“James esta apto. No viajó a Villamuriel por unas pequeñas molestias. Tiene un cierto dolor en la rodilla y por eso no viajo, para alivarlo”, aseveró Pérez.

Finalmente, sobre una posible salida del mediocampista en el mercado de invierno, el estratega del club de Vallecas dijo: “el club no me ha informado” y “desconozco esos rumores”, por lo hasta el momento la versión oficial es que el futbolista terminará su contrato con el rayo vallecano, el cual está firmado hasta junio del 2025 y con una cláusula que le permitiría renovar por un año extra.

El partido en el que podría volver a tener actividad Rodríguez será este viernes, cuando el Rayo Vallecano reciba a Las Palmas en la fecha 13 de LaLiga.

Sigue leyendo:

· James Rodríguez regresa a España de la mano del Rayo Vallecano

· James Rodríguez llegará a Netflix: El ídolo colombiano contará su vida en una serie documental

· James Rodríguez podría tener los días contados en el Rayo Vallecano