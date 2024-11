James Rodríguez podría tener los días contados en el Rayo Vallecano

James Rodríguez (33) pasó de ser el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la Copa América con la selección de Colombia a casi ser ignorado.

El colombiano no se ha adaptado aún

El Rayo Vallecano de España, el conjunto que se decidió por su incorporación en verano tras múltiples rumores que asociaban al futbolista con clubes como la Lazio de la Serie A de Italia, no ha logrado aprovechar al máximo el potencial del jugador cafetero.

Las lesiones, la falta de continuidad y, en especial, el sistema táctico de director técnico Iñigo Pérez, le ha impedido al ex jugador del Bayern Leverkusen y Real Madrid encontrar el ritmo que buscaba a la hora de regresar al fútbol europeo.

Podría decir adiós en el mercado de verano

Recientes rumores publicados por el programa ‘El Chiringuito’ hablan sobre la situación de James en Vallecas. Al parecer, la directiva del Rayo no descarta que el enganche colombiano se despida del equipo en el mercado de verano.

“No sé si tenga algo o no personal, pero la realidad es que Íñigo Pérez no ha tenido ni una sola charla con James, ni una sola reunión. Nunca le ha cogido y le ha dicho a James: ‘espero esto de ti. James, aprieta más aquí’. No se han reunido y decirle: ‘No eres titular por esto, te necesito más aquí. Oye, James, no vas a jugar hoy porque te necesito más acá”, fueron las palabras realizadas por parte de Edu Aguirre, periodista de ‘El Chiringuito’.

