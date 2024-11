Joe Biden defiende triunfo de Trump: “No puedes amar a tu país sólo cuando ganas”

El presidente Joe Biden defendió el proceso electoral y la decisión de los votantes por apoyar a Donald Trump, ahora presidente electo.

“No puedes amar a tu país sólo cuando ganas”, dijo Biden en un mensaje a la nación.

Agregó que se asegurará que haya una transición pacífica del poder, en sintonía con el mensaje que ofreció la vicepresidenta Kamala Harris.

Biden defendió a los organizadores de las elecciones y pidió a los estadounidenses confiar en el proceso.

“También podemos restaurar el respeto por todos nuestros trabajadores electorales. Se rompieron el cuello, asumieron riesgos desde el principio, debemos agradecerles. Agradecerles por enviar personal a los lugares de votación, contar los votos, proteger la integridad de la elección”, dijo Biden. “Muchos de ellos son voluntarios que lo hacen simplemente por amor a su país, y como ellos lo hicieron, como cumplieron con su deber como ciudadanos, yo cumpliré con mi deber como presidente. Cumpliré con mi juramento. Honraré la Constitución el 20 de enero, tendremos una transferencia pacífica del poder aquí en Estados Unidos”.

Biden dijo que se debe aceptar la “elección que hizo el país”.

El demócrata ganó la elección en 2020 y, hasta ahora, el republicano Trump no ha reconocido oficialmente tal triunfo, aunque tuvo que dejar la Casa Blanca.

“He dicho muchas veces que no se puede amar a tu país sólo cuando ganas. No se puede amar a tu prójimo sólo cuando estás de acuerdo en algo que esperamos que podamos hacer, sin importar por quién hayas votado, para no vernos unos a otros como adversarios”, dijo Biden.