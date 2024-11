Pumas, Monterrey y América en riesgo de perder el boleto directo a la liguilla

Los Pumas de la UNAM, los Rayados del Monterrey y las Águilas del América tendrán la complicada tarea de asegurar su boleto directo a la liguilla en la última y cardiaca fecha 17 del torneo Apertura 2024 en donde deberán enfrentar al Mazatlán FC, León y Toluca, respectivamente.

No obstante que los universitarios vencieron al Querétaro 2-0 y el Monterrey hizo lo propio con el Puebla 1-2 en partido que se jugó el pasado 16 de agosto, así como la victoria de ayer del América sobre el Pachuca 2-1, los tres equipos no tienen garantizado su sitio entre los seis primeros lugares de la zona de liguilla directa.

Este panorama tan cardíaco le adereza de un sabor especial a la última fecha del torneo Apertura 2024, en donde también están involucrados Atlético San Luis, Xolos Tijuana, Chivas, Atlas y León, que de acuerdo a los resultados del cierre del torneo regular podrían mover sabroso los sitios finales.

Tan bien es cierto que el horizonte más tenebroso lo tiene el América al visitar al Toluca, que ocupa el tercer lugar y donde las Águilas tendrán la complicada tarea de salir airosos del infierno toluqueño como se le denomina al estadio Nemesio Diez, casa de los escarlatas y que históricamente ha sido un dolor de cabeza para los americanistas.

No menos complicado es el camino para los Rayados de Monterrey que enfrenta a un resucitado León que no obstante su bipolaridad de resultados al ser capaz la semana pasada de casi sacarle la victoria al Toluca en su propia casa, ahora no fue capaz de vencer en su estadio al Mazatlán FC, pero que sin duda le pondrá los tostones a peso al cuadro norteño dirigido por el argentino Martín Demichelis.

Por su parte los Pumas de la UNAM podrían decir que tienen el camino menos complicado al visitar a Mazatlán FC, pero la realidad es que los felinos en caso de una derrota y victorias de Atlético San Luis, Xolos Tijuana y Chivas corre el riesgo de perder su boleto de liguilla directa y ser condenado a jugar el play in.

A sacar la calculadora

Por toda esta serie de alternativas numéricas, es que la última fecha del torneo Apertura 2024 reviste tal interés que todos los partidos programados tienen su ingrediente de importancia, pero primordialmente los que involucra desde Pumas, Monterrey, América, Atlético de San Luis, Xolos Tijuana, Chivas, Atlas y León.

Estos equipos sin duda podrían mover la tabla demasiado y cambiar el panorama de los seis primeros calificados a la liguilla directa y los otros cuatro que disputarán el play in para terminar completando los ocho equipos que disputarán la fase final por el título de campeón del presente campeonato.

Por lo pronto Pumas visitará Mazatlán, Monterrey recibirá al León con implicaciones directas, América visitará al Toluca con la prioridad americanista de no perder, Atlético de San Luis visitará a Chivas con la firme intención de ambos de meterse a la liguilla directa, pero que también los podría dejar a los dos en play in en caso de empate.

Julio César Domínguez trata de evitar más daño a su portería, pero de todas formas Atlético San Luis desaprovechó la oportunidad de asegurar boleto directo a la liguilla al empatar con el Necaxa. Crédito: Pablo Ramírez | Imago7

Mientras que Xolos Tijuana deberá aprovechar la debilidad del Puebla en la visita que hará a la frontera para buscar un sitio en la liguilla directa y finalmente el Atlas en su visita al Necaxa tratará de aprovechar el empate que rescató el miércoles por la noche con Cruz Azul para mantenerse en la zona de play in y dejar sin opciones al León.

