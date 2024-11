Shohei Ohtani podría tardar más para volver a lanzar tras cirugía

Shohei Ohtani se sometió a una cirugía en su hombro tras la lesión que sufrió en la Serie Mundial.

El japonés tuvo una cirugía artroscópica para reparar un desgarro en el labrum de su hombro izquierdo, algo que podría llevarle más tiempo para volver a pitchar.

Brandon Gomes, general manager de los Dodgers, informó que no están tan preocupados sobre la lesión porque no fue en su brazo de lanzar. Aunque no descartó que igualmente esto le afecte en su regreso a la lomita.

“Especialmente porque ese habría sido su hombro de lanzamiento si hubiera sido el hombro adelantado”, dijo Gomes. “Creo que el hecho de que fuera el hombro trasero, el brazo que no lanza y el brazo trasero para hacer el swing, es mucho menos preocupante cuán violento sería todo eso en comparación con si hubiera sido el otro”, destacó.

Gomes no quiso revelar fechas, pero lo más probable es que Ohtani aún no pueda lanzar para el Opening Day ante los Chicago Cubs en Japón de la próxima temporada.

“Creo que hay muchas dudas sobre si está en una buena posición”, dijo Gomes. “No quiero especular sobre nada de eso. Simplemente tenemos en mente el panorama general y nos aseguramos de que, trabajando al revés, hagamos lo que nos coloque en la mejor posición para que gane entradas en octubre. Y sea cual sea el resultado, estaremos contentos”.

Dodgers tendrán otras opciones como pitchers

El general manager de los Dodgers indicó que no hay prisa para que Ohtani vuelva lanzar. Indicó que el japonés no lo hará durante la temporada muerta y destacó que hay otros brazos que podrán entrar en la rotación al comienzo del año.

“No sabemos a qué nos llevará el proceso de rehabilitación”, dijo Gomes. “No puedo especular más al respecto. Pero [Yoshinobu] Yamamoto, [Tyler] Glasnow, [Tony] Gonsolin, [Dustin] May y luego tenemos un montón de nuestros jugadores más jóvenes que han contribuido. Veremos cómo se desarrolla todo eso y si hay alguna adquisición en la temporada baja, que sin duda estaremos observando de cerca”.

