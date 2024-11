Luego de varios días de incertidumbre, el bailarín Toni Costa finalmente pudo reunirse con su familia en su natal España, sitio al que se trasladó para ofrecerse su ayuda a los afectados por las inundaciones ocasionadas por la DANA en Valencia.

A través de una publicación en Instagram, el ex participante de “La Casa de los Famosos” inmortalizó la travesía que vivió para poder reencontrarse con sus seres queridos por medio de un emotivo video que no tardó en causar revuelo entre sus seguidores: “Me fui con mi gente”, dijo.

El audiovisual mostró a Toni Costa sorprendiendo a su madre, quien estaba tomando una siesta. Al verlo, los abrazos y la dicha de reencontrarse colmaron la pantalla y trascendieron junto a las palabras que añadió.

“Llegué a mi tierra para abrazar a mi familia y desde mañana salir de voluntario a la calle a ayudar en lo que haga falta, viajo con una maleta llena de sentimientos y con todas las ganas de aportar mi granito de arena, sea como sea“, agregó preso de la emoción.

Las reacciones y comentarios positivos por parte de su comunidad no se hicieron esperar, destacando aquellos como: “Cuando abrazaste a tu mami, me hiciste llorar”, “Cuánto amor por su familia, un video que me ha hecho llorar, Toni, abrazo a tu madre a la distancia y la felicito por haber criado a un ser humano cómo tú” y “Qué emocionante Toni. Un beso para todos”, por mencionar algunos.

Sin embargo, la labor de Toni Costa en Valencia, España apenas dio inicio. Gracias al par de publicaciones que el famoso ha hecho desde su arribo a territorio europeo, ha dado visibilidad a los estragos que la tragedia provocada por la DANA dejó: “Esto es horrible, sin palabras”, contó.

Asimismo, reveló que durante su voluntariado pudo percatarse de las verdaderas necesidades del pueblo español en estos momentos: “Hay agua, hay comida, hay productos de toda necesidad, lo que falta es maquinaria pesada que quite coches, muebles y restos que están llenos de barro. Hay muchísimo por hacer aquí y tardaran en regresar a la normalidad pero lo conseguiremos“, indicó.