¿Xabi Alonso nuevo entrenador del Real Madrid? Periodista lo confirma en medio español

El director técnico italiano Carlo Ancelotti, está ahora mismo bajo lupa y en una crisis deportiva importante en el Real Madrid, la cual se resume a dos derrotas consecutivas que hacen tener intrigas y dudas sobre lo que sería su presente y futuro en el banquillo del equipo merengue. De momento el club no tiene pensado prescindir de sus servicios, pero los resultados tienen que llegar más temprano que tarde, y en eso no hay discusión.

Al parecer Florentino Pérez ya tendría un plan diseñado en cuanto a entrenadores se refiere, opciones, variables por si algo positivo no llega a ocurrir pronto, y Roberto Gómez lo ha desvelado en ElDesmarque madrugada.

Xabi Alonso, sustituto de Carlo Ancelotti

El periodista ha dejado por sentado y además ha asegurado que la temporada que viene el entrenador del Real Madrid será el ex jugador del club merengue y de la selección nacional de España, Xabi Alonso, un nombre que ya ha sonado con anterioridad y que luego de su gran año con el Bayern Leverkusen de la Bundesliga, consideran el tipo ideal para asumir el cargo.

“Xabi Alonso será entrenador del Real Madrid la próxima temporada”, de esta manera anunciaba la noticia Roberto Gómez. El fin del contrato de Carlo Ancelotti haría que el ex jugador de la Casa Blanca ponga rumbo a dirigir el banquillo de uno de los clubes más grandes de todos los tiempos.

El peor momento del italiano en el Madrid

En estos últimos días se ha hablado mucho del banquillo del club blanco, siendo el objeto de muchas críticas y juicios, Carlo Ancelotti sin lugar a dudas. No ha conseguido arrancar con el pie derecho la temporada, o al menos no con las expectativas que se tenían y tienen, más con la llegada del delantero francés, Kylian Mbappé, que sumado al 4-0 sufrido ante el Barcelona en días atrás, han hecho una bomba de tiempo.

Escasez de gol

Los números muestran el desplome que está sufriendo el Real Madrid y no se ve que algo suceda para ponerle punto y final al mismo. Tres derrotas en sus seis últimos partidos. Un solo duelo en el que en apenas por espacio de media hora exhibió todo su potencial y demostró que tiene una plantilla de nombres para hacer grandes cosas, al verse ante las cuerdas cayendo por dos goles en casa ante el Borussia Dortmund (5-2).

De esos cinco goles anotados, el equipo de Ancelotti ha pasado a marcar un tanto, y de tiro penalti, encajando siete en dos partidos en el Santiago Bernabéu ante Barcelona y Milán.

No hay Kroos, no hay conexión, no hay química

Condicionado por la ausencia de un jugador que cuente con un perfil parecido al del ex jugador alemán, Toni Kroos, sin encontrar un referente en la construcción de juego para los merengues, no se ha encontrado una consolidación y mucho menos un rendimiento adecuado cuando recuperó el 4-4-2 con rombo en el centro del campo y el inglés Jude Bellingham de enganche con los delanteros. Tampoco con el 4-3-3 y un tridente formado por Rodrygo-Vinícius-Mbappé que simplemente no tiene la química que se esperaba de ellos.

La liberación de trabajo defensivo de Vinicius y Mbappé hace que el equipo quede totalmente desamparado al momento de defender y es en ese preciso momento cuando el Real Madrid se ha visto desnudo una y otra vez en lo que va de temporada.

Sigue Leyendo:

Thierry Henry reconoce trabajo de Xavi en el Barcelona y la continuidad que Hansi Flick ha tenido

Cómo va la UEFA Champions League en la mitad de la primera fase

¿Y ahora? Kylian Mbappé se queda fuera de convocatoria con Francia