¡Yailín la Más Viral golpea a otra mujer en República Dominicana!

Yailín La Más Viral protagonizó otro polémico momento: La cantante golpeó a otra mujer durante un juego de baloncesto en República Dominicana. Un video del altercado, en el que la artista se muestra visiblemente molesta y alterada, el mismo ha generado miles de reacciones en las redes sociales.

Según las imágenes compartidas en plataformas como Instagram, Yailin se ve enfrentando a otra mujer en lo que parece una discusión acalorada.

En un momento del video, la cantante le da un manotazo a la mujer, lo que desató la avalancha de comentarios entre los internautas.

Los detalles exactos del conflicto no están claros, pero algunas versiones apuntan a que la disputa surgió por comentarios que la otra mujer hizo durante la noche.

Cattleya presenció la pelea

Lo que ha llamado especialmente la atención es que, en medio de la pelea, la hija de Yailin, Cattleya, se encontraba presente, lo que preocupó a los fans.

A pesar de la posible preocupación por la seguridad de la niña, la artista parece no haber mostrado signos de detenerse, lo que ha generado críticas por parte de algunos seguidores, que consideran que la situación podría haber terminado de manera más tranquila.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales, desatando una lluvia de comentarios tanto de apoyo como de crítica hacia la cantante.

Muchos de sus seguidores más fieles defendieron su actitud, alegando que la mujer la había estado molestando durante toda la noche, lo que justifica, en su opinión, la reacción de Yailin. Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“Ella salió del barrio, pero el barrio no sale de ella. Definitivamente, la clase no se compra”, “La mujer no dejaba de molestarla durante toda la noche”, “Si la molestan, no queda de otra. Yailin la mejor”, son algunos comentarios que se divulgaron en TikTok.

Pese a la controversia, Yailin La Más Viral parece seguir centrada en su carrera musical. Recientemente, la artista lanzó el videoclip de su nueva canción Bing, Bong, la cual comenzó a captar la atención tanto de sus seguidores como de nuevos oyentes.

Seguir leyendo: