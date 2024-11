Itatí Cantoral asegura que no necesita una pareja para ser feliz

La actriz mexicana Itatí Cantoral se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y personal. Y es que además de debutar como protagonista en la obra de teatro “Cabaret”, donde da vida a ‘Sally Bowles’, recientemente fue testigo de la graduación con honores de su hijo Eduardo.

A pesar de las alegrías que ha vivido recientemente en estas dos áreas de su vida, los cuestionamientos sobre el ámbito amoroso no han dado tregua. Por esta razón, la protagonista de historias como “Amigas y rivales” y “La mexicana y el güero” decidió responder de forma contundente sobre la idea de encontrar una pareja.

De acuerdo con la famosa, no descarta la idea de volver a darle una oportunidad al amor; sin embargo no está en su lista de prioridades: “Ganas de tener una pareja, ¡claro que sí! Pero ¿sabes qué? Me siento muy feliz de no tenerla. Como ya tuve muchas no me siento tampoco una mujer amargada ni solterona, no sé, creo que es una decisión“, contó.

Durante la entrevista que concedió al programa “De Primera Mano”, Itatí Cantoral recalcó que el aprender a estar consigo misma y disfrutar de su soltería le ha ayudado a ver la vida con una perspectiva diferente.

“Ha cambiado la vida, ha cambiado y ahora se puede ser feliz de manera independiente. Se oye muy fuerte pero yo me siento una mujer plena y realizada y no tengo un compañero, pero no quito que el compañero sería lo máximo, esa compañía, ese sentirte con una pareja“, añadió la famosa.

Mientras tanto, la estrella de la pantalla chica decide enfocarse en disfrutar a sus hijos y acompañarlos en los retos que se propongan: “Yo tengo una hija de 16 años, dos hijos saliendo de la universidad y una carrera, entonces no tengo tampoco mucho tiempo de inversión en ese proyecto, pero ya le invertiremos ahí a las redes”, contó.

Para finalizar, Itatí Cantoral confesó que se siente especialmente protectora con su hija María Itatí, de 16 años, pues no desea perderse ningún momento especial en su vida en el que pueda guiarla: “A mí me da miedo perder un poco mi tiempo en mi hija, por ejemplo, tengo que estar tan pendiente de los novios de mi hija que no me da tiempo de ponerme al pendiente de los míos. No soy celosa pero sí respetuosa, no quiero que nadie le haga daño a mi hija”, enfatizó.